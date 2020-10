Ook Duitsland worstelt met corona-opstoot

Zelfs 'the country that got the coronavirus right' ziet het aantal besmettingen nu verontrustend snel stijgen.

Ook voor Duits kanselier Angela Merkel vormen de dagelijkse covid-19 statistieken allesbehalve opbeurende lectuur. Het Duitse kenniscentrum voor gezondheid, het Robert Koch Institut (RKI), meldt via zijn dagelijkse boordtabel meer dan 4.000 besmettingen over de jongste 24 uur. Dat is een stuk meer dan de 2.800 een etmaal eerder en nadert de piek van 6.000 per dag tijdens het voorjaar. Zeker in grootsteden als Berlijn en Hamburg is er een duidelijke toename.

Voor alle duidelijkheid: Duitsland blijft in vergelijking met veel Europese landen de pandemie veel beter onder controle houden. Het aantal besmettingen is een fractie van dat in Frankrijk en Duitsland telt minder officiële covid-19 overlijdens (9.578) dan België dat zeven keer minder inwoners telt. 'The country that got the coronavirus right', kopte Financial Times in juni. De Britse zakenkrant verwijst onder meer naar de heldere communicatie van kanselier Angela Merkel, een snelle opsporing van besmettingshaarden en het fijnmazig netwerk van gezondheidsspecialisten, met aan de top het RKI en verspreid over heel het land een netwerk van lokale gezondheidscentra ('Gesundheitsämter').

Merkel is zich bewust van de risico's. Bij de viering van 30 jaar hereniging afgelopen weekend maande de kanselier haar landgenoten aan de aandacht en discipline niet te laten verslappen. Ze vroeg de Duitsers tijdens de pandemie dezelfde moed aan de dag te leggen als de Oost-Duitsers in 1990 bij de val van het communisme.

Er komen meer maatregelen om het aantal besmettingen in te dijken. In virushaard Berlijn moeten de cafés vanaf zaterdag om 23 uur dicht, de eerste avondklok in de hoofdstad sinds 1949. En reizen wordt nog meer ingeperkt: zo is heel Nederland met uitzondering van Zeeland voor Berlijn vanaf nu 'risicogebied'. Heel België was dat al sinds 30 september, net als Spanje en het gros van Frankrijk. Duitsers die uit een risicogebied terugkeren moeten zich binnen 48 uur laten testen op covid en zolang in quarantaine gaan.