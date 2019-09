Ook Hogerhuis stemt wet tegen brexit zonder deal

Het voorstel was woensdag al in sneltreinvaart door het Lagerhuis geloodst.

De regering van Boris Johnson had al aangekondigd het verzet tegen de wet te zullen staken na de grote nederlaag in het Lagerhuis. Verwacht wordt dat de wet maandag van kracht wordt.

Door de wet moet Johnson uitstel vragen aan de EU als er geen overeenkomst is voor het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Johnson wilde hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen, met of zonder deal. Hij werd echter met twee pijnlijke nederlagen in stemmingen in het Lagerhuis teruggefloten.