Ook Italië stevent af op strengere lockdown

De Italiaanse premier Giuseppe Conte staat op het punt om extra restricties in te voeren. Een verbod om tussen regio's te reizen zou de snelle verspreiding van het coronavirus verder moeten afremmen.

De Italiaanse regering komt maandagavond samen om zich te buigen over nieuwe maatregelen. In het spoor van vele andere Europese landen zou een plan op tafel liggen dat in de buurt komt van een nieuwe nationale lockdown, zo schrijven de lokale media Corriere della Sera en La Stampa. Premier Giuseppe Conte zal voordien het parlement toespreken en zou van plan zijn om reizen tussen regio's aan banden te leggen. Ook een volledige sluiting van restaurants en cafés, die nu al om 18u dicht moeten, behoort tot de mogelijkheden net als het sluiten van shoppingcentra tijdens de weekends.