Ook Salvini pleit voor Australisch migratiemodel

Het Italiaanse regeringskopstuk Matteo Salvini klopt steeds harder op tafel om de migratiestromen naar zijn land stil te leggen. Hij eist de invoering van het Australische model.

‘Italië is niet langer het vluchtelingenkamp van Europa. Er leven 5 miljoen Italianen in armoede, van wie 1,2 miljoen kinderen, terwijl er migranten in hotels zitten. Dat stopt nu.’ Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en de baas van de extreemrechtse regeringspartij Lega, blijft tekeergaan tegen de migratie vanuit Afrika naar Italië. Hij verbiedt boot na boot aan te meren in Italië.

Niet alleen ngo-boten wordt de toegang tot de havens ontzegd, ook het Italiaanse marineschip Diciotti, met 150 migranten aan boord, ligt sinds maandag aan de ketting in Catania op Sicilië. Enkel 27 minderjarigen zijn van boord gehaald. Salvini wil de rest pas aan land laten als er een deal is met andere Europese landen om ze onder elkaar te verdelen.

Een crisismeeting met tien Europese lidstaten, waaronder België, bracht vrijdag geen akkoord. Het getouwtrek rond de Diciotti leidt ook in Italië tot spanningen. De migranten, die vooral uit Eritrea zeggen te komen, zijn in hongerstaking gegaan. De procureur van Catania heeft een onderzoek geopend of de migranten tegen hun wil worden vastgehouden. De Europese mensenrechtenregels verbieden migranten langer dan 48 uur vast te houden omdat ze in staat moeten zijn asiel aan te vragen.

De Italiaanse pers meldt dat de procureur Salvini morgen zal sommeren voor verhoor. ‘Wie mij denkt te arresteren, vergist zich. Het Italiaanse volk vraagt orde, respect en gecontroleerde migratie’, reageert Salvini. Diens partij Lega schiet in de Italiaanse peilingen verder omhoog.

Australië

Salvini eiste in de Italiaanse media de invoering van het Australische migratiemodel. Dat duwt bootjes met migranten terug naar de kust vanwaar ze kwamen. Wie toch illegaal het land binnenkomt, verliest voor altijd het recht op bescherming als vluchteling. Die harde opstelling wordt gekoppeld aan legale kanalen van migratie voor mensen die een meerwaarde bieden voor de economie en voor vluchtelingen die overgevlogen worden vanuit vluchtelingenkampen in conflictgebieden.