Ook Tsjechië en Hongarije ontkennen bestaan Merkels migratiedeal

In navolging van België ontkennen ook Tsjechië en Hongarije dat ze een bilateraal asielakkoord hebben ondertekend met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Volgens Duitse media hebben 14 landen ermee ingestemd om migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen. Dat meldde het Duitse persagentschap DPA, dat een document terzake kon inkijken dat Merkel naar de leiders van haar twee coalitiepartners heeft gestuurd.

Naar verluidt behoort België tot de groep van 14 landen, naast Hongarije, Polen, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden. Vrijdag raakte op de EU-top bekend dat Spanje en Griekenland ook een akkoord hebben ondertekend. Italië weigert vooralsnog Merkel tegemoet te komen.

Meerdere landen ontkennen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkende evenwel dat België zo een akkoord heeft ondertekend. Nu doen ook Tsjechië en Hongarije dat. 'Duitsland heeft ons niet benaderd en op dit moment zou ik zo'n deal ook niet ondertekenen', zei de Tsjechische premier Andrej Babis. De Hongaarse premier Viktor Orbán zit op dezelfde lijn. 'Het is niet tot zulke akkoorden gekomen.'

In Berlijn wordt ontgoocheld gereageerd. 'Bijvoorbeeld van Tsjechische zijde was er duidelijke bereidheid om een akkoord over een betere samenwerking rond het terugsturen van mensen te onderhandelen', verklaarde een woordvoerder van de regering-Merkel aan het weekblad Der Spiegel.

Politiek lot Merkel

De Europese staatshoofden en regeringsleiders kwamen donderdag en vrijdag in Brussel bijeen voor een Europese top die gedomineerd werd door de migratieproblematiek. Er werd een akkoord gesloten over controlecentra voor migranten zowel in Europa als in Afrika.

Schermvullende weergave De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zagen elkaar zaterdag in Berlijn. ©AFP

Volgens sommigen was de top 'cruciaal' voor de toekomst van de Europese Unie, maar ook het politieke lot van Duits bondskanselier Angela Merkel hing ervan af. Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en diens CSU, de Beierse zusterpartij van Merkels CDU, vragen een Europese oplossing voor de vele transmigranten in Duitsland. Zij moeten terug naar het land waar ze het eerst geregistreerd zijn, klinkt het, vaak frontlijnstaten als Griekenland en Italië.

Grenscontroles

Seehofer wil grenscontroles invoeren en vluchtelingen terugsturen die al in een ander EU-land zijn geregistreerd. Merkel had zich tegen dat plan verzet, maar Seehofer hield het been stijf. Hij gunde de kanselier tot de afgelopen EU-top om een Europese aanpak uit te dokteren. Zaterdagavond zaten beide samen voor overleg, maar het is voorlopig onduidelijk of de deal voldoende is voor Seehofer en de CSU.