Ook ex-premier Finland wil Juncker opvolgen

Wie volgt in 2019 Jean-Claude Juncker op in de Commissie? Na de Duitser Manfred Weber is straks ook de Finse ex-premier en 'iron man' Alexander Stubb kandidaat. De Fransman Michel Barnier doet niet mee.

Beetje bij beetje wordt duidelijk wie aan de start komt in de race voor de Europese topjobs die na de verkiezingen van mei 2019 te verdelen zullen zijn. Vooral voor de job van Jean-Claude Juncker is de wedstrijd geopend.

Dat komt omdat Juncker in 2014 de eerste commissievoorzitter werd die aan de macht kwam na een campagne tussen 'Spitzenkandidaten'. Iedere fractie in het Europees Parlement stuurde toen een kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie in het veld. Voor de Europese Volkspartij was die kandidaat Jean-Claude Juncker.

Weber

Vermoed wordt dat in 2019 de EVP de grootste partij zal blijven. Daarom doet het er toe wie binnen de Europese Volkspartij recht staat om de positie van 'Spitzenkandidaat' te claimen. Tot nog toe was dat nog maar één iemand: de Duitser Manfred Weber, die de EVP in het Europees Parlement voorzit en behoort tot de CSU, de Beierse zusterpartij van Angela Merkels CDU.

Iron Man

Dinsdag krijgt hij voor het eerst een officiële tegenstander. Om vier uur maakt de Fin Alexander Stubb zo goed als zeker bekend dat ook hij ambieert Spitzenkandidaat voor de EVP te worden. Stubb was premier van Finland, alsook minister van Buitenlandse Zaken en minister van Financiën.

In eigen land lag hij als minister zwaar onder vuur voor harde besparingen. In de Eurogroep was hij in 2015 een van degenen die aandrong op even zware hervormingen in Griekenland. Stubb loopt triatlons en de Iron Man van Hawai en twittert bijzonder vaak. Dat leverde hem al problemen op, omdat hij iets te enthousiast tweette over een ochtend waarin hij zware besparingen door het Fins parlement loodste.

Stubb is getrouwd met een Britse advocate en is voor het ogenblik ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank.

Geen Barnier

Vrijdagavond meldde de Fransman Michel Barnier, die voor de Commissie de brexit onderhandelt, dat hij niét deelneemt aan de voorselectie van de Spitzenkandidaten. Hij heeft te veel werk met de brexit, zegt hij. De beslissing kwam als een verrassing.