Ook in Georgië broeit protest tegen 'gestolen verkiezingen'

De verkiezingen van afgelopen weekend in Georgië dreigen uit te draaien op een krachtmeting tussen het regime en de oppositie. Het is de zoveelste ex-Sovjetstaat waar het politiek brandt.

De regeringspartij Georgische Droom claimt de overwinning bij de parlementsverkiezingen van zaterdag. Volgens de voorlopige uitslag haalde de partij, die al acht jaar de lakens uitdeelt, iets meer dan 48 procent van de stemmen. Dat is waarschijnlijk voldoende voor een volstrekte meerderheid in het parlement.

De zegeclaim botste op verzet van de oppositie, die de verkiezingen 'onwettig' noemde. Duizenden aanhangers van de Verenigde Nationale Beweging, de grootste oppositiepartij, trokken zondag de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. De partij kreeg volgens de voorlopige resultaten 27,1 procent van de stemmen.

Volgens de oppositie pleegde de regering stembusfraude en bedreigde ze kiezers en verkiezingswaarnemers. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die waarnemers had gestuurd, oordeelde dat de stembusgang grotendeels eerlijk was verlopen. Maar ze maakte ook melding van intimidatie van kiezers.

Coronakrimp

De populariteit van Georgische Droom staat onder druk door de machtsgreep die de partij de voorbije jaren deed, onder meer door de rechtsstaat uit te hollen en hardhandig op te treden tegen burgerprotesten. Bovendien is het land getroffen door de corona-epidemie, met een verwachte economische krimp van 4 procent dit jaar.

Het wantrouwen wordt ook aangewakkerd door de schimmige rol van Bidzina Ivanisjvili, de oprichter van Georgische Droom en de rijkste man van het land. De 64-jarige miljardair houdt de touwtjes volgens de oppositie strak in handen, ook al bekleedt hij officieel geen politieke functie.

Ivanisjvili richtte Georgische Droom in 2011 op uit protest tegen toenmalig president Mikhail Saakasjvili. Die werd in Europa gefêteerd als het boegbeeld van de pro-westerse beweging in Georgië. Maar in eigen land lag Saakasjvili onder vuur omdat hij zich steeds autocratischer gedroeg. In 2012 verloor hij de verkiezingen en kwam Georgische Droom aan de macht.

Russische bezetting

Ivanisjvili, die fortuin had gemaakt in Rusland, kondigde aan de relaties met Moskou te normaliseren. De verstandhouding met de Russen was onder het vriespunt beland onder het bewind van Saakasjvili, met een Russische militaire invasie in 2008 als dieptepunt. Sindsdien bezetten pro-Russische separatisten een vijfde van het Georgische grondgebied.

20% Bezet Via separatistische milities bezet Rusland zowat een vijfde van het grondgebied van Georgië.

Voor de Russische president Vladimir Poetin is Georgië een cruciale pion in het Russische streven naar meer dominantie in de Kaukasus en rond de Zwarte Zee. Het Kremlin kon de extase over de koerswijziging in Tbilisi nauwelijks verbergen en versoepelde de handelsboycot en schortte de anti-Georgische propaganda op.

De Georgische oppositie is vastbesloten het protest tegen de 'gestolen verkiezingszege' voort te zetten. Moskou houdt de ontwikkelingen in het land nauwlettend in de gaten. Poetin had de voorbije maanden al af te rekenen met verschillende opstanden in zijn geopolitieke achtertuin, onder andere in Wit-Rusland, Kirgizië en Moldavië.