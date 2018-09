Ook oppositiepartij Labour blijft hevig verdeeld over brexit

De Britse oppositiepartij Labour pleit voor een tweede brexitreferendum. Toch worstelen de socialisten net zo hard als de Conservatieve regering met het vertrek uit de Europese Unie.

Tot woensdag houdt Labour zijn jaarlijkse partijcongres in de Engelse havenstad Liverpool. Ook die socialistische hoogmis wordt beheerst door de obsessie die al twee jaar het Verenigd Koninkrijk tot op het bot splijt: het nakende vertrek uit de Europese Unie.

Zondagnacht raakte de top van de grootste Britse oppositiepartij het pas na uren onderhandelen enigszins eens over een motie, die dinsdag massaal door de leden aanvaard werd.

Als de Conservatieve premier Theresa May dit najaar haar definitieve brexitdeal voorlegt aan het parlement, zal Labour zo goed als zeker tegenstemmen. Zo’n 80 hardliners in haar eigen partij zullen dat trouwens ook doen, omdat May het VK te dicht in de Brusselse periferie wil houden. Op de informele Europese top werd vorige week bovendien pijnlijk duidelijk dat de overige lidstaten May’s voorstel onwerkbaar vinden.

Tweede referendum

Kortom: de torypremier is twee jaar na het brexitreferendum het spoor compleet bijster, en daarom eist Labour nieuwe verkiezingen. Als die er niet komen, ‘moeten alle opties worden gesteund, inclusief campagne voeren voor een volksstemming’. Een tweede brexitreferendum dus. Alleen: Labour is zwaar verdeeld over de dan aan de bevolking voor te leggen vraag.

Maandag stelde John McDonnell, schaduwminister van Financiën en rechterhand van partijleider Jeremy Corbyn, dat zo’n volksraadpleging enkel mag gaan over de deal die May voorstelt. De strijd om toch in de EU te blijven werd twee jaar geleden ‘verloren en dat moeten we respecteren’.

Om de brexitimpasse te doorbreken, moet er een volkstemming komen en niemand sluit ‘remain’ uit als mogelijkheid. keir starmer labour-schaduwminister voor brexit

Dinsdag pleitte Keir Starmer, Labours schaduwminister voor Brexit, er echter voor de Britse kiezer de kans te bieden alsnog ‘remain’ te stemmen, wat hem een staande ovatie van een deel van de achterban opleverde. Waarna een topman van de machtige vakbond Unite op zijn beurt Starmer terugfloot.

Ongemakkelijke spreidstand

Dat illustreert de ongemakkelijke spreidstand waarin Labour zich bevindt en hoe weinig echte alternatieven de socialisten te bieden hebben.

Ja, ze pleiten, veel meer dan de tory’s, voor een ‘Noorse optie’, waarbij het VK na de brexit alsnog toegang zou hebben tot de Europese interne markt en bijgevolg de Europese regelgeving grotendeels zou blijven aanvaarden. Maar partijleider Corbyn is een koele minnaar van Brussel. Hij stemde in 1975 nog ‘no’ toen het VK toetrad tot de EU.

Als gewezen marxist wil Corbyn Labour opnieuw een hardlinkse koers laten varen. Voorstellen om onder meer de spoorwegen en delen van de energiesector te hernationaliseren werden de jongste dagen opnieuw gelanceerd. Met die plannen dreigt Labour echter te botsen op de Europese regels inzake staatssteun en concurrentiebeleid. Veelzeggend was de knuffel die Corbyn op het Liverpoolse podium gaf aan een partijlid dat net Europa als ‘een kapitalistische club voor de happy few’ gekapitteld had.

Electorale kopzorgen

Behalve ideologisch is de brexit vooral electoraal een bron van kopzorgen. De traditionele arbeidersbasis van Labour stemde twee jaar geleden massaal voor de brexit.

Corbyn, al decennia een rebelse backbencher, werd echter in 2015 uiterst verrassend tot partijleider verkozen omdat hij enorm enthousiasme kon losweken bij de jongeren. En die zijn, net als de stedelijke leden en de ‘Derde Weg’-adepten van ex-premier Tony Blair, overwegend tegen de brexit gekant. Een veel gezien T-shirt in Liverpool heeft als opschrift: ‘Love Corbyn, Hate Brexit’.

Het gespannen Labour-congres is een opmaat voor de Conservatieve conferentie, die zondag van start gaat.

Zo is het gespannen Labour-congres een opmaat voor de Conservatieve conferentie, die zondag van start gaat. Daar dreigt de stilaan toxische stammentwist tussen harde en softe brexiteers en rabiate ‘remainers’ een climax te bereiken, waarbij de val van May niet uit te sluiten valt. Verkiezingen zouden dan dichtbij komen, oplossingen echter nog verderaf.