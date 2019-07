Oost-Europees verzet tegen Timmermans houdt aan

Het verzet van de Oost-Europese landen tegen kandidaat-commissievoorzitter Frans Timmermans is niet verdwenen, blijkt bij aanvang van de derde Europese top over wie de komende vijf jaar de EU-instellingen mag leiden.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-landen zoeken dinsdag voor de derde keer op enkele weken tijd een akkoord over wie de belangrijkste Europese instellingen de komende jaren mag leiden. Ze moeten een beter evenwicht vinden dan maandag tussen de belangen van de West-Europese en Oost-Europese landen en tussen de ambitie van de grote partijen in het Europees Parlement. Toen liep een bijna 19 uur durende top vast op die breuklijnen.

De kandidatuur van Timmermans is een no go. Andrej Babis Tsjechisch premier

De grote vraag wordt opnieuw of de Nederlandse sociaal-democraat Frans Timmermans de Commissie mag leiden. Dat voorstel stuit op verzet van de centrumrechtse fractie EVP en de Oost-Europese landen. Timmermans tikte Polen en Hongarije de voorbije jaren herhaaldelijk op de vingers omdat ze de rechtstaat niet respecteerden.

Het wordt opnieuw een moeilijke dag, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki dinsdagochtend. Hij riep op een Commissievoorzitter aan te stellen die 'openstaat voor het feit dat Europa verandert'. De kandidatuur van Timmermans is een 'no go', zei de Tsjechische premier Andrej Babis bij zijn aankomst.

Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte is er een 'stabiele coalitie' van tien landen tegen het pakket aan topbenoemingen dat maandag voorlag. In dat pakket ging premier Charles Michel de chef Buitenlandse Zaken van de EU worden.

De moeilijkheid van de puzzel is dat het systeem van Spitzenkandidaten, die de legitimiteit van de Commissie moesten verhogen, op zijn limieten stuit. De bedoeling was dat de kiezer die Spitzenkandidaten een mandaat zou geven om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Voor de EVP, nog altijd de grootste partij, was dat Manfred Weber.

Niet alleen het Europees Parlement moet akkoord gaan met de keuze van de Commissievoorzitter, ook 21 van de 28 Europese regeringen moeten dat doen. Ze moeten bovendien twee derden van de Europese bevolking weerspiegelen. En daar liep het mis. Weber heeft niet voldoende steun bij de regeringsleiders en staatshoofden van de 28 EU-landen.

Compromis

Daarop vonden de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Nederlandse premier Mark Rutte een compromis: de Spitzenkandidaat van de sociaaldemocraten, Frans Timmermans, zou de Commissie leiden. Maar dat viel zondag en maandag slecht bij de EVP en de Oost-Europese landen.

In het Europees Parlement in Straatsburg houdt Timmermans zijn zitje vandaag leeg in afwachting van een beslissing.

In het pakket aan topbenoemingen dat maandag voorlag, ontbrak bovendien het man-vrouw-evenwicht. De voorzitter van de Europese Raad zou de Bulgaarse Kristilina Georgieva worden, die de Wereldbank leidt. Maar als chef buitenland werd premier Charles Michel genoemd en Weber als voorzitter van het Parlement. Voor die laatste functie ging ook de naam van ex-premier Guy Verhofstadt rond, al maakt dat het plaatje niet minder West-Europees en mannelijk.

Consensus

Merkel maakte maandag duidelijk dat een bredere consensus nodig was om de leiding van de Europese instellingen toe te wijzen. Die zoektocht is nu herbegonnen.