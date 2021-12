Oostenrijk krijgt met Nehammer derde kanselier in evenveel maanden

De Oostenrijkse conservatieve partij ÖVP schuift minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer naar voren als nieuwe kanselier. Hij volgt Alexander Schallenberg op, die donderdag ontslag nam.

Het partijbureau van de ÖVP kwam vrijdag in spoedzitting bijeen na de tumultueuze gebeurtenissen donderdag. Toen kondigde Sebastian Kurz, de partijvoorzitter en ex-kanselier, onverwacht aan dat hij de politiek verlaat. 's Avonds liet Alexander Schallenberg, die Kurz in oktober was opgevolgd als regeringsleider, weten dat hij er ook de brui aan geeft.

Daarmee lagen de functies van kanselier en ÖVP-voorzitter open. En zoals Schallenberg bij zijn afscheid opmerkte, was het de bedoeling dat beide functies door één persoon werden opgenomen. Dat gebeurde vrijdag, toen het partijbureau van de Oostenrijkse conservatieven de 49-jarige Karl Nehammer aanwezen als voorzitter en kanselier.

Hard migratiebeleid

Als minister van Binnenlandse Zaken was Nehammer de voorbije jaren bevoegd voor het harde migratiebeleid van Kurz. Die profileerde zich bij de vluchtelingencrisis van 2015 als toenmalig minister al met een restrictief asielbeleid. Kurz ging daarmee voort nadat hij in 2017 aantrad als kanselier. Met zijn harde aanpak maaide hij het gras weg voor de voeten van de radicaal-rechtse FPÖ.

Lees Meer Achtervolgd door schandalen kapt Oostenrijkse ex-kanselier Kurz met politiek

Nehammer krijgt de taak de nieuwe coronagolf in te dammen die Oostenrijk keihard treft. De verantwoordelijkheid voor de dramatische situatie wordt in de schoenen van Kurz geschoven. Die maakte zich afgelopen zomer sterk dat de epidemie voorbij was, wat resulteerde in een bijzonder lakse vaccinatiecampagne. Als gevolg daarvan ging Oostenrijk een maand geleden al opnieuw in lockdown.

Vertrouwen herstellen

Kurz' ster was ook getaand door een reeks omkoop- en corruptieschandalen en aanwijzingen van vriendjespolitiek. Nehammer moet het vertrouwen in de ÖVP weer opkrikken, zeker nu de peilingen aangeven dat de conservatieve partij voor het eerst sinds 2017 niet meer op kop staat. De sociaal-democratische 'aartsrivalen' van de SPÖ, die Kurz verafschuwde, liggen nipt voor.