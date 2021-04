Oostenrijk op de rem bij verdeling extra Pfizervaccins

Pfizer en BioNTech kondigden recent aan dat ze nog voor de zomer 10 miljoen coronavaccins extra kunnen leveren die eerst pas voor november gepland stonden. De Europese staats-en regeringsleiders spraken vorige week af om die 'in een geest van solidariteit' te verdelen. Doel is het bestaande 'verschil in leversnelheid' van de verschillende vaccinproducenten te compenseren, zei premier Alexander De Croo.