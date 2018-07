Oostenrijk reageert verontrust op Duits asielcompromis

De rechts-conservatieve regering in Wenen wil snel duidelijkheid over de Duitse asielaanpak. Desnoods dreigt kanselier Sebastian Kurz met eigen maatregelen.

De Oostenrijkse regering wil snel opheldering over de gevolgen van het in Duitsland bereikte compromis over het migratiebeleid. Wenen wil weten of de afspraken tussen de zusterpartijen CDU en CSU worden overgenomen door de Duitse regering.

De twee Duitse partijen spraken onder meer af dat transitcentra voor asielzoekers worden ingericht in het grensgebied met Oostenrijk. Het is nog onduidelijk of hun sociaaldemocratische coalitiepartner SPD zich ook kan vinden in de plannen.

FPÖ

Oostenrijk is bang dat het asielcompromis erop neerkomt dat Duitsland de grenzen sluit. Asielzoekers zouden dan achterblijven aan de Oostenrijkse kant van de grens. Net als de CSU is de Oostenrijkse regering voorstander van een harde asielaanpak.

De Oostenrijkse regering, waarin ook de extreemrechtse FPÖ zit, zegt in actie te zullen komen om 'nadelige gevolgen voor Oostenrijk en zijn bevolking te voorkomen' als Duitsland met eigen maatregelen komt om 'migratiestromen te bestrijden'.

Wenen is onder meer bereid om maatregelen te nemen om de eigen zuidelijke grens te beschermen. De ontwikkelingen in Duitsland 'bewijzen dat een Europa zonder binnengrenzen enkel mogelijk is met functionerende buitengrenzen', klonk het nog.

Horst Seehofer

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, kondigde aan naar Oostenrijk te trekken voor overleg met kanselier Sebastian Kurz. Seehofer had de Duitse bondskanselier Angela Merkel onder druk gezet de grenzen te sluiten voor asielzoekers.

De CSU-minister zei de indruk te hebben dat Kurz openstaat voor 'verstandige oplossingen', zonder verder in detail te treden. Hij had dinsdagochtend al telefonisch contact met de Oostenrijkse kanselier.

Voorzitter

De Oostenrijkse reactie is extra interessant omdat het land sinds 1 juli voorzitter is van de Europese Unie. In een beleidstoespraak in het Europees Parlement noemde Kurz migratie dinsdag de proioriteit van het Oostenrijkse voorzitterschap.

'Ons motto is 'Een Europa dat beschermt', zei Kurz. 'Dat kunnen we alleen doen door onze buitengrenzen te versterken en illegale migratie aan te pakken, bijvoorbeeld door meer te investeren in Afrika. De EU blijft alleen functioneren, als we dat doen.'