Oostenrijk sluit scholen en winkels

Oostenrijk gaat dinsdag opnieuw in lockdown tot begin december, zo heeft kanselier Sebastian Kurz aangekondigd.

De regering zal scholen, winkels en dienstenbedrijven sluiten en een avondklok instellen. 'Ook al wil niemand een tweede lockdown, toch is het het enige middel waarvan we zeker weten dat het werkt', zei Kurz. Hij benadrukte dat de maatregel noodzakelijk was om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen en om te vermijden dat de ziekenhuizen overbelast raken.