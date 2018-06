Oostenrijk sluit zeven moskeeën

Dat maakt de conservatieve regeringsleider vrijdag bekend. In zijn land is geen plaats voor 'parallelle samenlevingen , de politieke islam en radicalisering', aldus Kurz. 'Het is geen tegenstrijdigheid om een gelovige moslim en trotse Oostenrijker te zijn', vindt zijn minister Gernot Blümel (ÖVP).

Grijze wolven

Een van de geviseerde moskeeën is die van de Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse groepering, in Wenen. Volgens de regering bewijzen foto's dat jongeren er de ' Wolvengroet ' brengen. Bovendien liet de Oostenrijkse moslimgemeenschap weten dat de moskee geen vergunning heeft.

De Oostenrijkse autoriteiten onderzoeken verder of bij een reeks imams het verbod op financiering vanuit het buitenland is overtreden, meldde minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl van de extreemrechtse partij FPÖ.

In zeker twee zaken zou al zijn vastgesteld dat geestelijken het land moeten verlaten. 60 van de in totaal 260 imams in Oostenrijk lopen in het vizier van de overheid. 'We staan pas aan het begin', zei vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ).