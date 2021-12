Oostenrijk verstrengt regels voor reizigers zonder boosterprik

Wie van plan is de komende weken de kerstsfeer in Wenen op te snuiven of een sportieve uitstap naar een van de skipistes in Oostenrijk in de agenda heeft staan, kijkt voor de afreis de reisregels het best goed na. Want vanaf 20 december verscherpt het Alpenland de voorwaarden om tot het grondgebied toegelaten te worden, ook voor onderdanen van de Europese Unie.