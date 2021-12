Oostenrijk voert quarantaine in voor Nederlanders zonder boosterprik

De Oostenrijkse skivakantie van Nederlanders zonder boosterprik dreigt in het water te vallen.

Nederlanders die een vakantie in Oostenrijk gepland hadden, dreigen die in rook te zien opgaan. Zonder een boosterprik en een negatieve PCR-test wacht hen bij aankomst een dagenlange quarantaine. Gevaccineerde Belgen ontsnappen daar voorlopig aan.

De Oostenrijkse regering schakelt nog een versnelling hoger in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 27 december moeten cafés en restaurants in het hele land de deuren om 22 uur sluiten. Tot nu was dat 23 uur. Het vervroegde sluitingsuur geldt ook op oudejaarsavond, bleek woensdag.

In een poging de opmars van de besmettelijkere omikronvariant af te remmen scherpt Oostenrijk ook de reisregels aan voor inwoners van landen waar die nieuwe mutant al wijdverspreid is. 'Vanaf 25 december gelden strengere regels voor reizigers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen', zei coronacoördinator Katharina Reich op een persconferentie.

Belgen die naar het Alpenland trekken, ontsnappen aan een quarantaineplicht als ze gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van een covidbesmetting.

Het algemene principe luidt dat inwoners van die vier landen bij aankomst in het Alpenland verplicht in quarantaine moeten voor tien dagen. Vanaf dag vijf kunnen ze een PCR-test laten afnemen. Is die negatief, dan eindigt de isolatie.

Er is evenwel een manier om aan die quarantaineplicht te ontkomen. 'Nederlanders, Britten, Noren en Denen die al een boosterprik gehad hebben én bij aankomst in ons land een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, ontsnappen aan de quarantaine', zei Reich.

Skivakantie

De regel is een streep door de rekening van heel wat Nederlanders die zich verheugden op een skivakantie in het Alpenland. Een minderheid van de bevolking heeft al een herhalingsspuit gekregen. Bij onze noorderburen kwam de boostercampagne veel later op gang dan in ons land.

Op het coronadashboard van de Nederlandse overheid staat dat zo'n 11 op de 100 Nederlanders een boosterprik gekregen hebben. Ter vergelijking: in Oostenrijk gaat het om 37,5 op de 100 inwoners en in ons land is zo'n 30 procent van de bevolking 'geboosterd'.

Het is de tweede keer in vijf dagen dat Oostenrijk zijn reisregels aanscherpt. Vrijdag had de regering al aangekondigd dat ze de reisvoorwaarden verstrengt voor alle reizigers, inclusief voor Europeanen.

Belgen

In principe geldt sinds 20 december een quarantaineplicht van tien dagen voor iedereen die het land binnenkomt. Die periode kan ingekort worden na een negatieve coronatest vanaf dag vijf. Er bestaan voor Europese onderdanen wel enkele uitzonderingen op die algemene regel.

Belgen die naar het Alpenland trekken, ontsnappen sinds maandag aan een quarantaineplicht als ze gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van een covidbesmetting. Ook moeten ze een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud op zak hebben bij afreis. Alleen voor mensen die al een boosterprik kregen, valt de PCR-test weg.

Of dat zo blijft als de omikronvariant ook hier dominanter wordt, is koffiedik kijken. Op dit moment tekent omikron voor ruim 20 procent van de besmettingen in België. Volgens de viroloog Marc Van Ranst kan de variant hier tussen Kerstmis en Nieuwjaar dominant zijn.

Landgenoten die niet gevaccineerd zijn, nog geen herhalingsdosis van een coronavaccin hebben gekregen of zich voor hun vertrek niet lieten testen, moeten zich voor de aanvang van hun verblijf in Oostenrijk registreren op een site van de overheid en er hun verblijfplaats opgeven. Bij aankomst moeten ze op dat opgegeven adres meteen in quarantaine gaan.

Voor zwangere vrouwen en voor wie om medische redenen niet ingeënt kan worden, gelden die nieuwe regels niet, op voorwaarde dat ze een attest van een dokter kunnen voorleggen. Ook kinderen jonger dan 12 jaar ontsnappen aan de verplichte PCR-test.

Zwarte sneeuw

De strengere reisregels zadelen de uitbaters van Oostenrijkse skipistes met gemengde gevoelens op. Enerzijds zijn ze blij dat ze skiërs mogen verwelkomen. Anderzijds zijn ze beducht voor een resem lastminuteannuleringen uit het buitenland.