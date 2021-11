Oostenrijk weert niet-gevaccineerden uit horeca

Wie niet volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus, is in Oostenrijk weldra niet meer welkom in de horeca, bij kappers of op evenementen met meer dan 25 mensen. Met de maatregel hoopt de regering de vaccinatiegraad op te krikken.

Uitzonderlijke omstandigheden nopen tot ongewone maatregelen. Die boodschap had de Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg vrijdagavond in petto voor zijn landgenoten.

Net als de meeste andere Europese landen krijgt Oostenrijk een nieuwe coronagolf over zich heen. Het aantal infecties loopt razendsnel op. Donderdag testten 9.388 mensen positief op het longvirus.

Het besmettingscijfer komt zo gevaarlijk dicht in de buurt van het record een jaar geleden. Toen het land destijds 9.586 nieuwe gevallen in een dag registreerde, was dat voor de toenmalige premier Sebastian Kurz het sein om weer een lockdown in te voeren.

Zover gaat zijn opvolger Schallenberg nog niet. Maar de christendemocraat draait de niet-gevaccineerden in zijn land wel de duimschroeven aan. 'Vanaf maandag zijn mensen die niet volledig ingeënt zijn niet meer welkom in cafés, restaurants, hotels, bij de kapper, op culturele locaties of op evenementen met meer dan 25 mensen.'

Met de demarche hoopt de regering de vaccinatiegraad in het land op te krikken. Momenteel is 64 procent van de bevolking volledig geprikt. Dat is een van de laagste percentages in West-Europa.