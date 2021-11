Oostenrijk wil lockdown voor ongevaccineerden

Om het fors stijgend aantal coronabesmettingen in te dijken gaat Oostenrijk een lockdown voor niet-gevaccineerden invoeren. 'We gaan die stap nu echt zetten', zei kanselier Alexander Schallenberg vrijdag in Innsbruck. 'De doelstelling is duidelijk: we willen zondag het licht op groen zetten voor een nationale lockdown van mensen die niet gevaccineerd zijn.' Volgens Schallenberg kan van gevaccineerden niet verlangd worden dat ze opnieuw in lockdown gaan omdat medeburgers geen prik willen.