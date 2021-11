Oostenrijkers naar vaccinatiecentra door strenge maatregelen

Door de invoering van een vaccinatieplicht in Oostenrijk zijn de vaccinatiecentra in het land tijdens het weekend overrompeld.

Vaccinatiecentra in Oostenrijk hadden het afgelopen weekend druk vlak voor de invoering van de '2G'-regel. Door die regel zijn horeca, theaters, sportactiviteiten en evenementen met meer dan 25 aanwezigen exclusief voor burgers die zijn ingeënt tegen het coronavirus of die zijn genezen.

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden, volgens de krant Krone. Alleen mensen bij wie de tweede vaccinatie niet eerder dan negen maanden geleden is geweest, zijn in Oostenrijk volledig ingeënt. Volgens de regering van bondskanselier Alexander Schallenberg moet de regel ten minste tot kerst gelden.

In het weekend zijn daarom veel mensen op pad gegaan voor een vaccinatie. In Weense centra was zaterdag de wachttijd voor een prik anderhalf uur. In Salzburg gingen 1.400 mensen langs bij een vaccinatiecentrum.