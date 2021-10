Oostenrijks kanselier Kurz stapt op na verdenkingen van corruptie

Vrijdagavond zei Kurz nog geen reden te zien om af te treden, een dag later kondigt hij aan een stap terug te zetten. Kurz schuift huidig minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg naar voor als bondskanselier, zelf blijft de 35-jarige politicus voorzitter van de conservatieve volkspartij ÖVP en wordt fractievoorzitter in het parlement.

Het onderzoek naar corruptie gaat over feiten uit 2016. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken, maar had de ambitie om leider te worden van de conservatie ÖVP, wat dan een opstapje zou kunnen zijn om de volgende kanselier van Oostenrijk te worden.

Volgens het onderzoek is er 1 miljoen euro via het ministerie van Financiën gebruikt om 'louter partijpolitiek gemotiveerde en soms gemanipuleerde opiniepeilingen van een onderzoeksbureau' te kunnen publiceren in het voordeel van Kurz. De peilingen zijn gepubliceerd in het boulevardblad Österreich. In ruil zou het ministerie van Financiën, dat destijds werd beheerd door de conservatieven, advertentieruimte kopen.