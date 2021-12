Oostenrijks kanselier Schallenberg stapt op

De Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg stapt op, enkele uren nadat zijn voorganger Sebastian Kurz zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd.

Net geen twee maanden na zijn aantreden als kanselier liet Alexander Schallenberg donderdagavond weten dat hij er de brui aan geeft. Daarmee sloot hij een woelige dag af in de Oostenrijkse politiek. Het ontslag van Schallenberg staat in direct verband met de politieke exit van zijn voorganger, Sebastian Kurz.

Kurz had eerder op de dag laten weten dat hij afscheid neemt van de politiek. Hij was half oktober al opgestapt als regeringsleider, nadat hij in opspraak was gekomen wegens vermoedelijke corruptie. Kurz gaf in een toespraak aan dat het politieke vuur wat was geblust door de aanhoudende stroom verdachtmakingen.

Binnenlandse Zaken

Met zijn politieke afscheid trok Kurz een politieke carrousel op gang, want hij stapt daarmee ook op als voorzitter van zijn conservatieve partij ÖVP en als fractieleider in het parlement. Volgens de Oostenrijkse media maakt de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer, een goede kans om ÖVP-voorzitter te worden. Vrijdag komt er mogelijk duidelijkheid na een bijeenkomst van het partijbureau van de ÖVP.

Net in die carrousel lijkt Schallenberg plaats te maken. 'Het was niet mijn bedoeling en ook nooit mijn doel om de functie van partijvoorzitter over te nemen', meldde hij in een korte verklaring. 'Het is mijn vaste overtuiging dat beide ambten - regeringsleider en leider van de grootste Oostenrijkse partij - snel weer door dezelfde persoon uitgeoefend moeten worden.'