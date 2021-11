Oostenrijkse deelstaten plaatsen iedereen in strenge lockdown

Op de Residentzplatz in Salzburg staat de kerstboom al. Maar de inwoners van de gelijknamige Oostenrijkse regio moeten voorlopig wel in een lockdown.

Door de overvolle ziekenhuizen en de hoge infectiecijfers gaan de Oostenrijkse regio's Salzburg en Oberösterreich weer volledig op slot.

Nadat Oostenrijk eerder al besloten had de samenleving op slot te gooien voor niet-gevaccineerden, stellen de deelstaten Salzburg en Oberösterreich vanaf maandag een strenge lockdown in voor iedereen. De twee regio's kampen met de hoogste infectiecijfers van het hele land en de ziekenhuizen liggen er overvol. 'We hebben geen andere keuze dan een lockdown op te leggen', zei de gouverneur van Salzburg Wilfried Haslauer donderdag.

We hebben geen andere keuze dan een lockdown op te leggen. Wilfried Haslauer Gouverneur van Salzburg

De komende weken zijn enkel supermarkten, kruidenierszaken en apotheken open. De rest van de detailhandel en de horeca sluit de deuren, net als de scholen. Mensen mogen alleen hun huis verlaten voor dringende boodschappen, lichaamsbeweging in open lucht, om naar het werk te gaan of om medische redenen. Vanaf 17 december zijn versoepelingen mogelijk.

Druk op federale overheid stijgt

'We moeten perspectief bieden. Dit geeft ons de kans om voor Kerstmis opnieuw de samenleving te openen', zei Haslauer, die benadrukte dat eventuele versoepelingen ook van de vaccinatiegraad in de deelstaat afhangen. Hij riep de inwoners op zich zo veel mogelijk te laten vaccineren. Oostenrijk heeft een van de laagste vaccinatiegraden van Europa. Amper 65 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

De beslissing van de deelstaten voert de druk op de federale overheid op. Bondskanselier Alexander Schallenberg sloot tot nu toe uit dat er een lockdown voor gevaccineerden zou komen, maar verandert mogelijk vrijdag het geweer van schouder na een ontmoeting met minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein en de deelstaatgouverneurs. Thomas Stelzer, de gouverneur van Oberösterreich, kondigde al aan dat hij op het overleg voor een nationale lockdown zal pleiten.