Oostenrijkse ex-kanselier Kurz kapt met politiek

Na een blitzcarrière stapt de Oostenrijkse ex-kanselier Sebastian Kurz uit de politiek. Hij was in opspraak gekomen wegens corruptie.

Kurz stapte in oktober op als kanselier na beschuldigingen van corruptie en twee weken geleden schortte het parlement zijn immuniteit op. Kurz werd opgevolgd door zijn vertrouweling Alexander Schallenberg. Dat werd gezien als een signaal dat Kurz in de coulissen aan de touwtjes zou blijven trekken in afwachting van zijn terugkeer.

Zover komt het dus niet. Kurz kapt volledig met politiek, liet hij donderdag weten in een toespraak. Vooral de geboorte van zijn zoon afgelopen weekend gaf de doorslag. 'Er is de afgelopen tien jaar veel mogelijk geweest, omdat vooral het eigen gezin werd verwaarloosd', zei hij. 'Toen mijn zoon werd geboren, realiseerde ik me hoeveel moois er buiten de politiek bestaat.'

Kurz gaf ook toe dat het politieke vuur wat was gedoofd. 'Ik zag politiek altijd als een strijd van ideeën, maar moest me de jongste maanden alleen nog verdedigen tegen beschuldigingen en procedures.' Kurz wordt ervan verdacht vanaf 2016 zo'n 1,2 miljoen euro belastinggeld te hebben gebruikt voor het kopen van vervalste peilingen en positieve berichtgeving in media.

Conservatieve partij

Met die imagocampagne wou Kurz leider worden van de conservatieve ÖVP, een positie die hem een stap dichter bij het kanselierschap moest brengen. Kurz werd in 2017 partijleider en loodste zijn ÖVP bij de daaropvolgende verkiezingen naar de overwinning. Op zijn 31ste trad hij eind 2017 aan als kanselier.

Kurz' balans oogt echter mager. Zijn eerste regering - een coalitie met de radicaal-rechtse FPÖ - kwam al na 17 maanden ten val toen Heinz-Christian Strache, de vicekanselier en FPÖ-leider, in opspraak kwam. Hij zou zich tijdens een verblijf op Ibiza hebben laten verleiden tot corruptie, bleek uit een geheime video-opname.

Machtsmisbruik

Nieuwe verkiezingen leverden de ÖVP opnieuw de zege op en Kurz koos voor zijn tweede regering voor een coalitie met de groenen. Die zegden de conservatieve kanselier in oktober de wacht aan, omdat er geen einde kwam aan de beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik.

Kurz kwam immers ook zelf onder vuur te liggen in het onderzoek naar Ibizagate, zoals het schandaal rond Strache heet. Hij zou valse verklaringen hebben afgelegd voor een parlementaire onderzoekscommissie naar het schandaal. Voor die feiten werd Kurz in mei al in verdenking gesteld van meineed.