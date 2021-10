Oostenrijkse kanselier Kurz onder druk wegens corruptie

De groene coalitiepartner van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz vindt dat hij niet kan aanblijven nu hij van corruptie en omkoping wordt verdacht.

De Oostenrijkse regering van Kurz' conservatieve Volkspartij (ÖVP) en de groenen staat op omvallen. Sigrid Maurer, de fractieleider voor de groenen, vindt dat de ÖVP Kurz moet vervangen door iemand met een 'onberispelijke' reputatie. De kanselier behoudt voorlopig het vertrouwen van zijn partij.

Het gerecht viel woensdag binnen in onder meer de ambtswoning van de kanselier, het ÖVP-hoofdkwartier en het ministerie van Financiën. Er zijn aanwijzingen van verdachte betalingen voor 'partijpolitiek gemotiveerde' en 'gemanipuleerde peilingen' die gunstig waren voor de ÖVP.

Boulevardkrant

Het gaat om betalingen vanaf april 2016 via het ministerie van Financiën. De peilingen, die in de boulevardkrant Österreich werden gepubliceerd, waren zonder uitzondering gunstig voor Kurz, toen nog minister van Buitenlandse Zaken was. Hij leidde de ÖVP bij verkiezingen in 2017 naar de zege en trad eind dat jaar aan als kanselier.

In een televisietoespraak zei Kurz vrijdagavond geen reden te zien om af te treden. Hij is naar eigen zeggen nog altijd 'in staat en vooral bereid' om het regeringswerk voort te zetten. De kanselier beloofde alles in het werk te stellen om de politieke stabiliteit te herstellen, in nauw overleg met president Alexander Van der Bellen.

Kurz ontkent alle beschuldigingen van corruptie en zegt dat de onderzoekers bepaalde berichten uit hun context hebben gehaald. Zijn entourage noemde het juridisch onderzoek een politieke campagne om Kurz en zijn partij onderuit te halen. Dat leverde de kanselier woensdag al een vermaning op van zijn groene coalitiepartners.

Motie van wantrouwen

De regeringscrisis werd vrijdag compleet toen de groenen het vertrek van Kurz eisten. Ze kondigden aan de komende dagen met andere partijen samen te zitten voor overleg. Het parlement komt dinsdag sowieso bijeen voor een bijzondere zitting. De verwachting is dat de oppositie dan een motie van wantrouwen zal indienen.