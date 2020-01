Oostenrijkse kanselier vertoont grenzeloos opportunisme

Politiek bezeten. In 2009 wordt Sebas tian Kurz voorzitter van de jongeren afdeling van de ÖVP. Van 2010 tot 2011 is hij gemeenteraadslid. In 2011 gaat hij landelijk en wordt hij staatssecretaris van Integratie. Van 2013 tot 2017 is hij minister van Buitenlandse Zaken, het politieke opstapje naar het kanselierschap.

IJdel. Kurz is ijdel. Hij staat graag in de schijnwerpers. Hij ontwijkt stevige kritiek. Hij doet zich graag voor als een jonge rebel, wat ook in de zogenaamde officiële biografie van de man staat. De biografie werd op hoongelach onthaald omdat ze de waarheid vaak geweld aandoet. Dat neemt niet weg dat Kurz zeer populair is.

Rechtse koers. Onder zijn leiderschap ging de ÖVP een uitgesproken rechtse koers varen, zeker voor illegale immigratie. Kurz is ook een scherpe tegenstander van de politieke islam en aarzelde niet om na enkele incidenten Turkse moskeeën te sluiten. Dat beleid bezorgde hem een klinkende overwinning bij de vervroegde verkiezingen in september 2019.

Politiek wendbaar. De kanselier is politiek erg wendbaar. Na een coalitie met extreemrechts heeft hij nu een coalitie gesmeed met Die Grünen, geheel aan de andere kant van het politieke spectrum. Dat is niet zonder risico, maar volgens analisten is Kurz soepel genoeg om zulke bochten te nemen. Duidelijk is dat hij zich niet laat opsluiten in de traditionele politieke hokjes.