'Oostenrijkse kolonel spioneerde twintig jaar voor Russen'

Een intussen gepensioneerde kolonel van het Oostenrijkse leger heeft ongeveer twintig jaar voor Rusland gespioneerd. Dat hebben bondskanselier Sebastian Kurz en minister van Defensie Mario Kunasek vrijdag gezegd. Het eerste contact met de Russen werd volgens Oostenrijkse media al in 1988 gelegd. De kolonel zou vooral informatie over wapens en migratie hebben doorgespeeld en daarvoor zo'n 300.000 euro hebben opgestreken.

De Oostenrijkse autoriteiten kwamen de spionage op het spoor door een tip van een bevriende buitenlandse inlichtingendienst. Ze hebben de man ondervraagd en zijn laptop in beslag genomen. Kurz vraagt Moskou nu om opheldering. 'We eisen transparantie van Rusland', zei de bondskanselier. 'Russische spionage in Europa is onacceptabel. Dit verbetert de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie niet.'