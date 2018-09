Oostenrijkse regering waarschuwt politie voor 'bepaalde media'

Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie in een interne mail gewaarschuwd voor bepaalde media en bevolen de samenwerking met die kranten tot een minimum te beperken.

De Oostenrijkse kranten Standard , Falter en Kurier zijn officieel uit de gratie gevallen van de regering . Dat blijkt uit een interne mail van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de politie, die naar de kranten in kwestie uitlekte.

'Helaas wordt zoals steeds door bepaalde media (bijvoorbeeld STANDARD, 'Falter') en sinds kort ook door 'Kurier' zeer eenzijdig en negatief geschreven over het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie', staat in de brief.