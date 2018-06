Open ruzie over aanpak asielbeleid legt bom onder Duitse regering

De Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt de asielruzie in de regering niet onder controle. Haar Beierse zusterpartij gelooft niet in de door haar bepleite Europese aanpak.

De plenaire zitting van de Duitse Bondsdag werd donderdag urenlang opgeschort wegens crisisoverleg bij de christendemocratische CDU en CSU. De regeringspartijen, die samen in één fractie zitten, zitten elkaar in de haren over het asielbeleid. De ruzie draait om de plannen van minister van Binnenlandse Zaken en CSU-kopstuk Horst Seehofer om de grenzen te sluiten voor asielzoekers.

Seehofer heeft een masterplan klaar om de vluchtelingenstroom in te dijken. Maar hij werd afgeblokt door Merkel. Zij stoort zich aan het voornemen om asielzoekers aan de grens terug te sturen als zij in een andere Europese lidstaat al asiel hebben aangevraagd. Merkel vreest dat andere landen het Duitse voorbeeld volgen waardoor de asielchaos in de Europese Unie compleet zou zijn.

Merkel is opgeschoven in de richting van Seehofer. Mike Mohring CDU-parlementslid

De kanselier zweert bij een Europese aanpak en benadrukte gisteren dat de kwestie eind juni ter sprake komt op de top van de EU-regeringsleiders. Maar daar wil de CSU, de Beierse zusterpartij van Merkels CDU, niet op wachten. CSU-fractieleider Alexander Dobrindt zei dat er snel beslist moet worden en dat een Europese oplossing nog lang op zich kan laten wachten.

Compromis

Op een bijeenkomst van de CDU-fractie stuurde Merkel aan op een compromis. Zij zou bereid zijn asielzoekers aan de grens terug te sturen als blijkt dat die eerder al een asielaanvraag hadden ingediend in Duitsland. En ze kondigde aan de komende twee weken te overleggen met haar collega’s in landen die net zoals Duitsland onder druk staan door de toestroom aan vluchtelingen.

‘Merkel is opgeschoven in de richting van Seehofer’, meldde het CDU-bestuurslid Mike Mohring, die eerder kritisch staat tegenover het asielbeleid van de kanselier. Maar het is verre van zeker of de toegevingen voldoende zijn om de CSU te sussen. Seehofer dreigt zijn plannen desnoods zonder toestemming van Merkel door te drukken.