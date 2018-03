Operatie witwas in Selmayr-zaak

De Europese Commissie begint aan een mediaoffensief om de controversiële benoeming van Martin Selmayr als hoogste ambtenaar wit te wassen.

'De Franse president Emmanuel Macron bepaalt zelf de hoogste jobs in de ambtenarij. Bondskanselier Angela Merkel benoemde deze week haar ministers. Jean-Claude Juncker mag als voorzitter van de Europese Commissie toch ook bepalen wie aan het hoofd komt van haar 33.000 ambtenaren?' Europees commissaris voor Personeelsbeleid, Günther Oettinger, probeert de mediaheisa rond de benoeming van Junckers kabinetschef Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie te sussen. Hij deed dat in een gesprek met enkele Belgische kranten, op zijn eigen vraag.

De Europese Commissie benoemde vorige week woensdag Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. De hoogste ambtenaar is verantwoordelijk voor een administratie van 33.000 ambtenaren. Hij is ook aanwezig bij de zittingen van de Commissie als bewaker van de instelling tegen politieke pokerspelletjes.

De snelle en allesbehalve transparante benoeming van Selmayr had nochtans alles weg van politiek gepoker op het hoogste niveau. De Duitse jurist Selmayr was als kabinetschef altijd al de echte baas van de Commissie-Juncker. Hij bedisselde alles achter de schermen en bemoeide zich tot in de kleinste details met alles wat door de EU-machinerie ging.

Ook zijn eigen benoeming orkestreerde Selmayr tot in de puntjes. Hij kandideerde voor de functie van adjunct-secretaris-generaal op vraag van zijn baas Juncker. Maar tot grote verrassing van de grote meerderheid in de Europese Commissie diende de Nederlander Alexander Italianer, sinds drie jaar de secretaris-generaal van de Commissie, op de ochtend van die beslissing zijn ontslag in. Selmayr werd daarop in één ruk van adjunct tot secretaris-generaal gekatapulteerd.

Onderzoek in Europarlement

Juncker verzeilde de voorbije week in een mediastorm door de erg geheime benoeming. De begrotingscommissie van het Europees Parlement stelt alvast een onderzoek in naar de procedure. Ook in de buitenlandse pers is de intrige van de benoeming heet nieuws. Dat heeft Oettinger ertoe aangezet zelf een en ander te verduidelijken.

Oettinger herhaalt dan ook meermaals dat de procedure volledig correct en legaal is verlopen: Juncker heeft het recht om iemand te benoemen die hij vertrouwt voor zo'n topjob. De vraag of Selmayr geschikt en gekwalificeerd was voor de job, beantwoordt hij affirmatief. Oettinger moet als verantwoordelijke voor het personeelsbeleid de kandidaten voor topjobs screenen en goedkeuren.

Oettinger pas ingelicht aan vooravond

Toch werd Oettinger zelf pas vorige week dinsdag, om half zeven 's avonds, op de hoogte gebracht van de carrousel die Juncker in gedachten had voor zijn 'poulain'. Selmayr was kandidaat om te promoveren tot adjunct-secretaris-generaal. Maar Alexander Italianer, de Nederlandse secretaris-generaal had drie jaar geleden met Juncker afgesproken dat hij na drie jaar zou opstappen. Woensdagochtend diende Italianer effectief zin ontslag in, waardoor Selmayr kon doorschuiven naar de eerst rij.

Oettinger had dinsdagavond nog een gesprek met Selmayr en maakte zo de weg vrij voor de benoeming. Hij was, samen met Juncker, de enige die op de hoogte was van de carrousel. 'We waren het er allemaal over eens dat Selmayr de juiste man was voor de job. Dat is kristalhelder', benadrukt Oettinger. Italianer kreeg een hartelijk uitgeleide van het college.

'Jongere Belgische directeur-generaal'

Oettinger, zelf een Duitser, erkent dat met Selmayr de greep van Duitsland op de EU-administratie verstevigt. 'Maar Selmayr is niet de kandidaat van de Duitse regering. Hij is een Europeaan, geen Duitser.'

Ik krijg in eigen land soms ook vragen over waarom we als groot land maar één Eurocommissaris hebben. Duitsland is goed voor 16 procent van de EU-bevolking. Günther Oettinger Europees commissaris voor Budget en Personeel

De Eurocommissaris verdedigt het grote aantal Duitsers in topfuncties. Dat is logisch gezien het bevolkingsaantal. 'Ik krijg in eigen land soms ook de vraag waarom we als groot land maar één Eurocommissaris hebben Duitsland is goed voor 16 procent van de EU-bevolking.'

Met het argument van bevolkingsgewicht probeert hij ook de nieuwe benoemingsronde van directeurs-generaal en hun adjuncten te rechtvaardigen. In die ronde verloor België zijn enige topman, Jos Delbeke, aan het hoofd van het klimaatdepartement.

'Delbeke is niet het slachtoffer van de Duitse autolobby', stelt Oettinger. 'Ik hield van Delbeke en werkte er destijds al commissaris voor Energie goed mee samen. Maar Delbeke was 64 en al acht jaar klimaatchef. Normaal blijft iemand vijf jaar op dezelfde post.'