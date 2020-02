Opflakkering geweld zet druk op wankel vredesproces Oekraïne

Oekraïense regeringssoldaten in de loopgraven in het oosten van het land, begin dit jaar.

Oplaaiende gevechten aan het front in Oost-Oekraïne zetten een domper op de recente toenadering tussen Kiev en Moskou. Al lijkt de Oekraïense president Zelensky bereid veel door de vingers te zien.

'Dit is niet alleen een cynische provocatie', fulmineerde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in een mededeling, 'dit is een poging om het vredesproces te verstoren, dat langzaam maar zeker vooruitgang boekte.' Zelensky reageerde op een opflakkering van het geweld in het oosten van Oekraïne. Bij een beschieting door separatistische rebellen was eerder op de dag een soldaat om het leven gekomen. Volgens de rebellen opende het regeringsleger als eerste het vuur.

Het ging om de zwaarste uitbarsting van geweld aan de oostelijke frontlinie sinds december, toen de strijdende partijen in Parijs samenkwamen voor vredesoverleg. Zelensky sloot daar met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, die de Oekraïense rebellen steunt, een akkoord over een volledig staakt-het-vuren tegen eind 2019. Dat moest de weg openen naar een vredesdeal die een einde maakt aan het conflict waarbij sinds 2014 zowat 14.000 doden vielen.

Dode letter

Zelensky benadrukte later op de dag dat hij niet gelooft dat het geweld het vredesproces ondermijnt. Nadat hij vorig jaar aan de macht was gekomen, riep de Oekraïense president een oplossing voor het aanslepende conflict uit tot zijn prioriteit. Frankrijk en Duitsland zetten de voorbije maanden hun schouders onder het vredesoverleg, nadat een akkoord uit 2015 dode letter was gebleven.

Dit is een poging om het vredesproces te verstoren. Volodymir Zelensky Oekraïens president

Zelensky zette alles op alles om de banden met Rusland aan te halen. Volgens Oekraïne en zijn westerse bondgenoten steunt Poetin de rebellen in de oostelijke regio Donbass met troepen en zware wapens. Het Kremlin zou de opstand hebben georkestreerd als wraak voor de volksprotesten die begin 2014 leidden tot de val van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Rusland annexeerde toen ook het strategische schiereiland de Krim.

Gevangenenruil

Onder Zelensky hebben Kiev en Moskou maatregelen genomen om het vertrouwen te herstellen. Het meest opvallend was de gevangenenruil die beide landen tweemaal organiseerden. Telkens klonk kritiek op Zelensky, omdat die te veel toegevingen zou doen aan Poetin. Bij de eerste ruil werd een kroongetuige van de vliegtuigramp in Oost-Oekraïne met vlucht MH17 vrijgelaten. De tweede keer leverde Kiev vijf leden van de oproerpolitie uit die verdacht werden van het doden van tientallen betogers tijdens de protesten van 2014.

Als klap op de vuurpijl raakte begin deze week bekend dat Zelensky alle aanklagers in het Oekraïense MH17-onderzoek de laan had uitgestuurd. Dat werd meteen gezien als een zoveelste zoenoffer aan Poetin. Want met het ontslag dreigt het onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig in 2014 - waarbij 298 doden vielen, onder wie 196 Nederlanders - in het slop te raken. Volgens een ontslagen aanklager duurt het zeker een jaar voor zijn opvolgers het dossier onder de knie hebben.