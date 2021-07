Ophef over plagiaat stuit opmars Duitse groenen

De populariteit van de Duitse groenen krijgt rake klappen nu hun lijsttrekker Annalena Baerbock beschuldigd wordt van plagiaat.

Het enthousiame was overweldigend toen de Duitse groenen in april Baerbock nomineerden als hun kandidaat voor het kanselierschap. Meteen klonk het dat de 40-jarige politica een serieuze kans maakte om haar partij Bundniss 90/Die Grünen bij de parlementsverkiezingen naar een overwinning te leiden.

Niet lang na haar nominatie lagen de groenen in de peilingen nek-aan-nek met de christendemocratische CDU/CSU van afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel. Volgens sommige onderzoeksbureaus lagen de groenen zelfs ruim op kop met tot 28 procent van de stemmen. Duitsland leek klaar voor een groene wende.

Vergetelheid

Al snel keerde echter het tij en kwam Baerbock herhaaldelijk in opspraak. Eerst was er ophef toen bleek dat ze van haar partij ruim 25.000 euro aan bonussen had gekregen, maar dat nooit had aangegeven. Een vergetelheid, beweerde Baerbock. Even later bleek dat ze haar cv fors had aangedikt. Een slordigheid, gaf Baerbock toe.

Een 'plagiaatjager' ontdekte een dozijn geplagieerde passages in het campagneboek van Baerbock.

En nadat ze onlangs haar campagneboek 'Jetzt. Wie wir unser Land erneuern' publiceerde, werd Baerbock beschuldigd van plagiaat, wat vooral door de boulevardpers gretig werd uitgesmeerd. Een Oostenrijkse 'plagiaatjager' ontdekte naar eigen zeggen een dozijn geplagieerde passages in Baerbocks boek.

Karaktermoord

De boulevardpers smeerde de beschuldigingen de voorbije dagen gretig op de voorpagina's en websites. Groene kopstukken spraken van een 'karaktermoord' en een 'lastercampagne'. Baerbock zelf benadrukte dat ze niet in de fout was gegaan omdat ze geen wetenschappelijk vakboek met voetnoten had geschreven.

18% Peiling In de jongste peiling van INSA zijn de groenen nog goed voor 18 procent van de stemmen, ruim onder de 28 procent voor CDU/CSU.

De snelle opeenvolging van kleine schandalen weerspiegelt zich in de peilingen. In de jongste peiling die het bureau INSA zondag publiceerde staan de groenen nog op 18 procent. De CDU/CSU heeft liefst 10 procentpunt meer en kan weer het kanselierschap claimen. En met 17 procent kan de sociaaldemocratische SPD de groenen nog van de tweede plaats stoten.

Nek-aan-nekrace

Het zijn natuurlijk 'maar' peilingen, dus voor een definitieve analyse is het afwachten tot verkiezingsavond op 26 september. Dat de opiniepeilers er soms flink naast zitten bleek begin juni bij deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt. In plaats van de voorspelde nek-aan-nekrace tussen CDU en het radicaal-rechtse AfD, wonnen de christendemocraten afgetekend met 37 procent versus 20,8 procent.

Martin Schulz

De zege in Saksen-Anhalt was een opsteker voor CDU-voorzitter Armin Laschet, die de lijsttrekker is van CDU/CSU. Zijn campagne kende een valse start door een aanslepende strijd om de koppositie met CSU-boegbeeld Markus Söder. Bovendien werd Laschet beschouwd als een te kleurloze en weinig charismatische figuur.