Opmars omikronvariant zet EU-landen aan tot strengere reisregels

Nu de omikronvariant ook in Europa oprukt, scherpen almaar meer landen de reisregels aan. Frankrijk verbiedt vanaf zaterdag niet-essentiële reizen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Commissie werkt aan strengere regels.

Zodra tijdens de laatste weken van een kalenderjaar kerstbomen, kerstdecoratie en kerstverlichting opduiken in het straatbeeld en in de huiskamers, raakt Europa traditioneel in feeststemming. Maar dit jaar loert een pretbederver om de hoek: de omikronvariant van het coronavirus.

Sinds de mutant enkele weken geleden voor het eerst vastgesteld werd in Zuid-Afrika, heeft hij bewezen een pak besmettelijker te zijn dan alle andere varianten van Sars-CoV-2 die de voorbije twee jaar circuleerden. 'De besmettingscurve was nooit zo steil als met omikron. Die dreigt in januari al de dominante variant te worden in Europa', voorspellen Europese experts.

De essentie Nu de omikronvariant van het coronavirus ook in Europa voet aan de grond gekregen heeft, beraden steeds meer landen zich over de beste strategie om de opmars in te dijken.

Vele zetten een turbo op de vaccinatiecampagne.

Daarnaast voerden verschillende landen de voorbije dagen reisbeperkingen in, ook voor gevaccineerde Europeanen.

Premier Alexander De Croo ziet in het optreden in verspreide slagorde een gevaar voor het voortbestaan van de Europese coronapas.

Meerdere lidstaten beraadden zich de voorbije dagen dan ook over strategieën om de verspreiding van de mutant af te remmen. Afstand houden, mondmaskers dragen, binnenruimtes voldoende ventileren én vaccinatiecampagnes opdrijven behoren tot de eerste verdedigingswal.

Daarnaast komt een aanscherping van de reisregels weer nadrukkelijker als wapen in beeld. Vlak na de ontdekking van omikron had Europa al vluchten vanuit een resem Afrikaanse landen aan banden gelegd. Maar de voorbije dagen hebben enkele EU-lidstaten de voorwaarden voor de betreding van hun grondgebied ook voor Europese burgers verstrengd.

Test voor iedereen

Wat opvalt, is dat het onderscheid tussen gevaccineerden en niet-geprikten overboord gaat. Wie volledig ingeënt is, kon de afgelopen maanden met zijn vaccinatiecertificaat vrij rondreizen in Europa. Maar dat is niet langer het geval voor bezoeken aan Portugal, Ierland, Griekenland en Italië. Die eisen voortaan dat gevaccineerden ook een recente negatieve test in de koffer stoppen bij hun afreis.

Frankrijk nam tot nu de meest verregaande maatregelen. Vanaf vrijdag middernacht verbiedt het alle niet-essentiële reizen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. 'Elke reiziger die vanuit het VK naar Frankrijk reist, moet ook een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud op zak hebben', maakte de regering donderdag bekend.

Bij aankomst op Frans grondgebied wacht voorts een quarantaine. Die duurt in principe zeven dagen. 'Tenzij de reiziger in Frankrijk een nieuwe negatieve test aflegt. Dan eindigt de quarantaine na 48 uur', klonk het.

Verdubbeling

Dat de Fransen net voor de Britten de grenzen grotendeels sluiten, is geen toeval. Aan de andere kant van het Kanaal is omikron aan een snelle opmars bezig. Donderdag maakte de Britse regering bekend al 11.708 besmettingen met die variant geregistreerd te hebben. 'We stellen in vrijwel elke regio van het land in minder dan twee dagen een verdubbeling van het aantal gevallen vast', luidde het.

Zo'n vaart loopt het in ons land nog niet. Maar omikron rukt onvermijdelijk op. Volgens viroloog Marc Van Ranst is nu bij zowat 6 procent van de positieve coronastaalafnames in België sprake van een besmetting met de omikronvariant. Dat komt neer op zo'n 700 gevallen per dag. Drie dagen geleden ging het om 3 procent.

Hoewel er ook heel wat verkeer tussen het VK en België bestaat, heeft ons land niet meteen nieuwe maatregelen voor dat land in de pijplijn zitten. 'De reisbeperkingen zijn nog maar net verstrengd', klinkt het. Niet-essentiële reizen zijn enkel toegestaan voor Britten die volledig gevaccineerd zijn en hun tweede prik op zijn minst twee weken voor de afreis naar België kregen.

Europa

De strijd tegen de omikronvariant vormde donderdag ook een belangrijk gespreksonderwerp op de Europese top in Brussel. Verschillende regeringsleiders uitten er hun frustratie over de strengere regels die Portugal, Italië, Ierland en Griekenland EU-burgers opleggen.

Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) drong namens ons land en Nederland aan op Europese coördinatie. 'Als lidstaten opnieuw in verspreide slagorde regels gaan opleggen, brengen we het covidpaspoort in gevaar', zei hij.

Die bezorgdheid leefde ook bij andere deelnemers. Daarom spraken ze af de regels rond het vaccinatiebewijs aan te passen. Dat blijft tot maximaal negen maanden na de tweede prik geldig.