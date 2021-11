Opnieuw bijklussende tory in opspraak

Voor de tweede keer in een week ligt een partijgenoot van Brits premier Boris Johnson onder vuur voor extraparlementair geldgewin. 'Ik geloof niet dat het VK een corrupt land is.'

Geoffrey Cox, die tijdens de brexitsaga de juridische hoofdadviseur was van de Britse regering, bezorgt zijn Conservatieve partijgenoot en premier Boris Johnson kopzorgen. Cox is sinds 2005 lid van het Lagerhuis, maar bleef al die tijd ook aan de slag als Queen's Counsel, een van de topadvocaten in Engeland.

Met zijn bulderende bariton maakte Geoffrey Cox enkele memorabele interventies in het brexitdebat.

In die hoedanigheid, lekte de voorbije dagen uit, ontving hij het voorbije jaar zo'n 900.000 pond - ruim het tienvoud van zijn parlementaire wedde - om de regering van de Britse Maagdeneilanden (BVI) te verdedigen.

Belastingparadijs

Dat Brits overzees gebied, een notoir belastingparadijs, wordt beticht van grootschalige corruptie, drugssmokkel en misbruik van fondsen uit Londen. Nota bene door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cox' partijgenoot Dominic Raab.

Voor alle duidelijkheid: een Brits parlementslid mag er een tweede job op na houden, wat zo'n 200 van de 650 lagerhuisleden ook doen. Toch rijzen vragen. Zo bracht Cox zeker een maand door in de Caraïben. Is hij dan nog wel bezig met zijn kiesdistrict? Misbruikte hij de covidregels door vanop afstand te stemmen? En ging hij in de fout door vanuit zijn kantoor in Westminster via Zoom te werken voor de premier van de BVI?

Bijklussen

De heisa volgt een week na het ontslag van het Conservatieve parlementslid Owen Paterson. Die lobbyde tegen betaling voor twee bedrijven, wat verboden is. Johnson probeerde aanvankelijk Paterson te beschermen, maar maakte na grote kritiek een U-bocht.