Opnieuw geen stemming over brexitdeal

De Britse premier Boris Johnson hoopt dinsdag het ratificatieproces van zijn brexitdeal tot Britse wet op te starten. De eerste stemming daarover zou dan richtinggevend zijn of er eindelijk een parlementaire meerderheid is voor het vertrek uit de EU.

Het Britse parlement had zaterdag moeten stemmen over de brexitdeal die de Conservatieve premier Boris Johnson vorige week onderhandelde met de Europese Unie. Omdat oppositie en toryrebellen een amendement goedkeurden waardoor Johnson eerst brexituitstel tot 31 januari moest vragen, achtte de premier die stemming echter zinloos.

Maandagavond hoopte hij alsnog de 'meaningful vote' te houden. Maar Lagerhuisvoorzitter John Bercow heeft dat geweigerd. Volgens Bercow is er zaterdag een urenlang debat geweest over de materie, en tweemaal dezelfde materie ter stemming aanbieden, kan niet.

Dinsdag wel stemming?

Wat Johnson wel kan doen, is het ratificatieproces van zijn deal opstarten. Dat zou sowieso altijd gevolgd hebben op de meaningful vote. Dat proces impliceert verschillende rondes van debat, consultatie en stemmingen in het Lager- en Hogerhuis, waarbij de deal omgezet wordt in Britse wetgeving. Vermoedelijk vindt de eerste stemming daarover dinsdag plaats.

Die zou dan richtinggevend zijn of Johnson, in tegenstelling tot zijn voorganger Theresa May, eindelijk een parlementaire meerderheid vindt voor een brexitdeal. Hoewel het nog altijd 'too close to call' blijft, lijkt Johnson inderdaad stilaan verzekerd van de benodigde stemmen. Johnson hoopt dit proces nog af te ronden voor de brexitdeadline van 31 oktober.

Amendementen

De oppositiepartij Labour plant het proces evenwel nog wat moeilijker te maken, door te proberen de wet te amenderen. Zo willen de socialisten Johnson verplichten tijdens de overgangsfase, die loopt tot eind 2020, over een toekomstige relatie te onderhandelen waarbij het VK alsnog in de Europese douane-unie blijft. En ze willen een tweede referendum over de brexitdeal.