Opnieuw lockdown in grote delen van Italië

Een groot deel van Italië, dat in een derde coronagolf lijkt te zitten, moet vanaf maandag weer in lockdown. De meest bevolkte regio's van het land in het noorden, maar ook de hoofdstad Rome, gaan voor drie weken op slot.

In Italië liggen momenteel 2.860 mensen in kritiek toestand in de ziekenhuizen door een coronabesmetting. Er stierven in totaal al meer dan 100.000 Italianen aan de gevolgen van Covid-19.