Zaterdagavond en -nacht waren er opnieuw rellen in Nederland. In Den Haag raakten vijf agenten gewond, zeven mensen werden opgepakt.

Een dag nadat er vrijdag in Rotterdam rellen waren uitgebroken, circuleerden er gisteren oproepen op sociale media om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Dat zorgde op verschillende plaatsen voor onrust door groepjes jongeren, die protesteren tegen de strengere coronamaatregelen. In sommige gevallen was de politie daarbij een doelwit.

In Den Haag was er vooral oproer in de beruchte Schilderswijk. Daar werd door relschoppers met zwaar vuurwerk gegooid en werden verkeerslichten vernield. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een voorbijrijdende ambulance die een patiënt vervoerde. De politie heeft in totaal zeven mensen opgepakt. Vijf agenten liepen verwondingen op.