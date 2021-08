Opnieuw tienduizenden Fransen de straat op tegen coronapas

Er waren zaterdag betogingen in de hoofdstad Parijs, maar ook in tal van andere steden. Volgens officiële informatie waren er afgelopen weekend landelijk meer dan 200.000 deelnemers.

Vierde golf

Vanaf 9 augustus is het verplicht om je 'pass sanitaire' te laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en voor lange afstandsreizen met de trein of het vliegtuig. Met deze pas kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Sinds eind juli wordt de pas al gebruikt voor musea, bioscopen en evenementenlocaties.