Orbán bezorgt N-VA hoofdpijn met nieuw extreemrechts front

De Hongaarse premier Viktor Orbán nodigt zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki en de Italiaanse Lega-leider Matteo Salvini donderdag uit voor overleg in Boedapest. Het doel is duidelijk: Orbán wil na zijn vertrek begin deze maand uit de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) werk maken van een breed extreemrechts front .

Orbán onderhoudt al langer goede relaties met extreemrechtse partijen en identitaire bewegingen in Europa. Salvini behoort tot zijn nauwe kring. De twee leiders ontmoeten elkaar minstens een keer per jaar.

Quid N-VA?

Volgens Salvini gaan de drie in Boedapest een gezamenlijke verklaring tekenen en spreken over 'samenwerking inzake migratie, gezondheid, onderwijs, familiale waarden en buitenland beleid'. Salvini probeerde ook na de Europese verkiezingen in 2019 een extreemrechts front van de grond te krijgen, maar slaagde er niet in. Het losweken van Orbáns partij Fidesz uit de EVP biedt nu perspectief op een veel bredere herverkaveling van het Europese politieke landschap.