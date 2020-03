Orbán gebruikt coronacrisis voor machtsgreep

De Hongaarse premier Viktor Orbán vraagt zijn parlement volmachten voor onbepaalde duur. Hij legt meteen ook de persvrijheid aan banden.

Premier Viktor Orbán wil de noodtoestand in zijn land, die van kracht is sinds 11 maart, voor onbepaalde duur verlengen. Het wetsontwerp, waarover het Hongaarse parlement zich wellicht dinsdag uitspreekt, geeft de 'Viktator' bijzondere volmachten. Via speciale decreten kan de rechtsstaat worden opgeschort of bijkomende maatregelen ingevoerd die nodig zijn om 'de stabiliteit van het land te garanderen'.

Orbáns partij Fidesz beschikt over een voldoende grote meerderheid om de noodmaatregelen door de drukken. De volmachten stuiten op veel kritiek van Hongaarse ngo's. Het parlement kan door de regering naar huis gestuurd worden. Omdat de noodtoestand geldt voor onbepaalde tijd, kan Orbán het Hongaarse parlement definitief buitenspel zetten. Hij beweert dat de wetgeving nodig is, omdat de kans reëel is dat het parlement voor onbepaalde tijd niet kan vergaderen als gevolg van de coronacrisis.

Dit is een carte blanche zonder een einddatum voor de regering. Woordvoerder Helsinki-comité

Dit is een 'carte blanche zonder einddatum', fulmineert het Helsinki-comité. Met drie andere Hongaarse ngo's roept het Helsinki-comité de regering op een einddatum voor de noodtoestand in het wetsontwerp in te schrijven. Het Grondwettelijk Hof moet een zeg krijgen over de decreten die in het kader van de noodtoestand worden afgekondigd.

Vals en echt nieuws

De Hongaarse wet laat de regering ook toe het verspreiden van 'vals nieuws' over de coronacrisis te bestraffen met vijf jaar hechtenis. Uiteraard is het de regering die bepaalt wat nep- en echt nieuws is. Weinig verrassend krijgen onafhankelijke media al de stempel opgedrukt van nepnieuws, omdat ze vragen durven te stellen over de manier waarop de regering de coronacrisis bestiert.

Orbán zelf is nochtans niet vies van fake news. Hij beschuldigde de voorbije weken steevast de 'migranten', in dit geval twee Iraanse studenten die wettelijk in het land verbleven, van de verspreiding van het coronavirus in Hongarije. Hij bestookt de buitenlandse pers ook met een eigen Engelstalig informatiekanaal dat zijn grote gelijk bewijst.