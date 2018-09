Orbán zegt basta tegen EU, en omgekeerd

‘U veroordeelt een land en een volk.’ De Hongaarse premier Viktor Orbán beet gisteren terug naar Europa, dat hem wil aanpakken over de falende rechtsstaat in Hongarije.

Loopt Hongarije de kantjes van de rechtsstaat eraf? Of kan premier Viktor Orbán gewoon verdergaan met het muilkorven van de onafhankelijke pers, de rechterlijke macht en de academische wereld? Het Europees Parlement bepaalt vandaag of Hongarije, net als Polen, onderworpen wordt aan de zwaarste Europese sanctieprocedure voor een land. Die procedure kan leiden tot het verlies van het stemrecht bij de Europese besluitvorming.

Het Europees Parlement stemt over een rapport van Judith Sargentini (GroenLinks). Zij vindt dat de Europese fundamentele waarden in Hongarije bedreigd worden. Als het parlement instemt met de analyse dat de dreiging voor de Hongaarse rechtsstaat een ‘systemisch karakter’ heeft, wordt de sanctieprocedure geactiveerd. Het Europarlement heeft daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig.

Premier Orbán kwam zelf naar Straatsburg om zijn zaak te verdedigen. Hij stelde zich bijzonder onverzoenlijk op. ‘Jullie hebben toch al beslist’, siste hij de parlementsleden toe. Hij verweet Europa machtsmisbruik en te werken met twee maten en twee gewichten.

De uren voordien was duidelijk geworden dat zelfs de ‘vrienden’ van Orbán binnen de centrumrechtse EVP-partij hun handen aftrokken van de Hongaarse premier. Ook de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, nochtans een medestander van Orbán in het migratiedebat, vond een straf voor Hongarije gepast. Van de christendemocratische partijen in de EVP, waaronder die uit de Benelux, was al langer duidelijk dat ze voor het bestraffen van Hongarije zouden stemmen.

De fractieleider van de christendemocraten, Manfred Weber, had Orbán opgeroepen een duidelijk signaal te geven dat hij zijn controversiële beleid wilde bijsturen. Daar ging hij niet op in, integendeel: hij daagde zowel het Europees Parlement als de EVP uit.

De zitting van gisteren ontaardde in een clash tussen waarden. De Europese waarden van democratie en rechtsstaat versus de waarden van Orbán. ‘De Hongaarse burgers hebben besloten: we zijn geen immigratieland’, stelde hij.

Voor Orbán liggen de waarden dus in het weren van migratie. ‘Wij hebben Europa beschermd. We maken al duizenden jaren deel uit van de Europese christelijke familie. En we hebben met ons werk en ons bloed bijgedragen tot de geschiedenis van Europa’, klonk het wrang.

De nummer twee van de Commissie, Frans Timmermans, zei de bezorgdheid van het Europees Parlement over de rechtsstaat, de fundamentele waarden en de corruptie in het land van Orbán te delen. Er lopen inbreukprocedures tegen het land, maar die halen niet veel uit.

De groene fractieleider Philippe Lamberts reageerde gevat. ‘Het weigeren van voedsel en hulp aan vluchtelingen lijkt me niet echt christelijk of menselijk.’ Guy Verhofstadt (Open VLD) was niet mals voor de disruptie die Orbán preekt. ‘De ongemakkelijke waarheid is dat het vandaag onmogelijk zou zijn voor Hongarije om toe te treden tot de EU.’

De ‘Viktator’ kreeg eigenlijk enkel steun uit de hoek van de Poolse populisten of de nationalisten, zoals Nigel Farage.