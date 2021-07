Orbán zoekt nieuwe rol met eurosceptische advertenties

Met een advertentiecampagne hoopt de Hongaarse premier Viktor Orbán zich weer op de kaart te zetten als eurosceptisch boegbeeld. Veel Europese kranten, waaronder De Tijd, weigerden het pamflet te plaatsen.

'Over de toekomst van de Europese Unie', staat in grote letters op de paginagrote advertentie die de communicatiedienst van de Hongaarse regering de afgelopen dagen aanbood bij tientallen Europese kranten. De advertentie, ondertekend door premier Viktor Orbán, bevat 'de voorstellen van Hongarije', netjes samengevat in zeven punten.

Lees Meer portret ‘Orbán komt pas op dreef als hij een vijand tegenover zich heeft’

Verschillende kranten weigerden de annonce te plaatsen, onder meer omdat de persvrijheid in Hongarije zwaar onder druk staat en onafhankelijke media het leven zuur wordt gemaakt. Ook bij Mediafin, de uitgever van De Tijd en L’Echo, werd het pamflet aangeboden. Maar het wordt niet gepubliceerd wegens in strijd met de redactiecharters.

De advertentie staat bol van de eurosceptische retoriek die Orbán al sinds zijn aantreden in 2010 hanteert. Hij vaart uit tegen de 'superstaat' die in Brussel wordt opgebouwd 'zonder dat iemand daarvoor een mandaat heeft gegeven'. Hij kant zich tegen een verdere politieke integratie en wil dat het doel van een 'almaar hechtere unie' wordt geschrapt uit officiële teksten.

Ook bij Mediafin, de uitgever van De Tijd en L’Echo, werd het pamflet aangeboden. Maar het wordt niet gepubliceerd wegens in strijd met de redactiecharters.

Antiholebiwet

De timing van de advertentie is opvallend. Eind vorige week lag Orbán op een Europese top in Brussel zwaar onder vuur voor een antiholebiwet, die de 'promotie' van homoseksualiteit en geslachtsverandering aan minderjarigen verbiedt. De Nederlandse premier Mark Rutte daagde Orbán uit de EU te verlaten. Zijn demarche werd door de Hongaren weggezet als 'koloniale arrogantie' van Europa.

De advertentie is duidelijk bedoeld om het eurosceptische kamp in de EU-lidstaten aan te spreken.

De ongeziene openlijke kritiek maakte duidelijk dat Orbán bijna alleen staat in de EU, zeker nadat zijn partij Fidesz in maart uit de machtige Europese Volkspartij (EVP) was gestapt. Op de top in Brussel kon Orbán alleen rekenen op landen als Polen en Slovenië, dat vanaf 1 juli de nieuwe EU-voorzitter is.

De advertentie is duidelijk bedoeld om het eurosceptische kamp in de EU-lidstaten aan te spreken. Het is geen toeval dat de tekst nergens verwijst naar de antiholebiwet. Orbán beseft inmiddels dat holebirechten in een groot deel van Europa zijn ingeburgerd en dat zelfs veel rechtse partijen daar geen probleem mee hebben.

Lees Meer Almaar meer EU-leiders willen Orbán in zijn portefeuille raken

Vluchtelingencrisis

Daarom grijpt Orbán terug naar een oud recept en waarschuwt hij voor 'dreigende massamigratie'. Bij de asielcrisis van 2015 wierp Orbán zich op als boegbeeld van de tegenstanders van een ruimhartig asielbeleid. Het verzet leverde hem applaus op van Europees rechts en radicaal-rechts. De Hongaarse premier is op zoek naar eenzelfde rol als rebellenleider.

Het is geen toeval dat Orbán uithaalt naar het Europees Parlement, dat is uitgegroeid tot de scherpste criticus van zijn regime. De instelling trok in 2018 een procedure op gang die kan leiden tot de opschorting van het stemrecht van Boedapest. Hongarije was naar het Europees Hof van Justitie getrokken om de procedure stop te zetten, maar kreeg onlangs ongelijk.

We zijn nationaal verankerde democraten die het opnemen tegen imperiumbouwers. Viktor Orbán Hongaarse premier