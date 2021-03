Orban en Fidesz op ramkoers met eigen Europese fractie

De dagen van de Hongaarse Fidesz-partij in de centrumrechtse Europese fractie EVP lijken geteld. Met een dreigende brief heeft premier Viktor Orban ook zijn laatste medestanders tegen zich gekeerd.

De 187 leden van de EVP-fractie in het Europees Parlement stemmen woensdagochtend over een herziening van het intern reglement. Die regels maken het mogelijk een of meerdere leden van een groep te schorsen en zelfs uit te sluiten. Voor die aanpassing van de interne werkregels is een tweederdemeerderheid nodig. De stemming is geheim. Verrassingen zijn daarbij niet uit te sluiten.

De aangepaste interne procedure moet de uitsluiting mogelijk maken van de elfkoppige Fidesz-delegatie in het Europees Parlement. Een stemming over de Hongaarse partij volgt allicht over enkele weken.

De zusterpartijen die Fidesz jarenlang de hand boven het hoofd hebben gehouden, met de Duitse christendemocraten op kop, hebben het gehad met Orban. 'Het is tijd om over nieuwe regels te stemmen', zeggen Duitse, Italiaanse en Oostenrijkse fractieleden. Zij hielden Fidesz de voorbije jaren buiten schot. De Europese Volkspartij is de grootste fractie in het Europees Parlement en wil dat zo houden. Orbans houding tegenover mensenrechten en democratie in Hongarije werd daarom lang getolereerd.

Een uitspraak van Fidesz-fractieleider Tamas Deutsch eind december deed de emmer echter overlopen. Deutsch verweet de fractieleider van de EVP, Manfred Weber, 'methoden van de Gestapo te gebruiken' om Hongarije een mechanisme op te dringen dat het toekennen van Europese subsidies koppelt aan eerbied voor de rechtsstaat.

Wilfried Martens

De Hongaarse premier stuurde afgelopen zondag een brief naar Weber. Die wordt door veel EVP-fractieleden als een provocatie gelezen. Orban schrijft dat de amendementen van de interne regels 'op maat gemaakt zijn om Fidesz te straffen'. De Fidesz-leider wijst Weber erop dat als de nieuwe interne procedureregels worden aanvaard, 'Fidesz de groep zal verlaten'.

'Het moet gedaan zijn met de chantage. Die brief is duidelijk bedoeld om de druk op de EVP-fractieleden te verhogen', zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). Orban ziet de stemming van de interne EVP-regels als een motie tegen Fidesz. 'Het is tijd dat dit huwelijk beëindigd wordt.'

Orban lijkt opnieuw de vlucht vooruit te kiezen. De Hongaarse premier geldt al jaren als een enfant terrible in de Europese Volkspartij. De EVP schorste Fidesz in maart 2019, maar de Europarlementsleden van de Hongaarse partij behielden bijna alle rechten als lid van de EVP-fractie in het Europees Parlement.