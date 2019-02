Orban voert nu ook hetze tegen Juncker

Polen, Hongarije en Roemenië blijven de rechtsstaat ondermijnen. Maar met zijn jongste desinformatiecampagne maakt de Hongaarse premier Viktor Orban het wel heel bont.

De Europese lidstaten zetten voorlopig geen nieuwe stappen in de strafprocedures tegen Polen en Hongarije. Dat bleek dinsdag na overleg tussen de ministers van Europese Zaken. Tegen beide landen loopt een ‘artikel 7-procedure’ voor het ondermijnen van de rechtsstaat en de democratie. Die kan leiden tot het verlies van het stemrecht bij Europese beslissingen.

Toch gaan de twee landen er niet op vooruit, integendeel. Ook Roemenië gaat steeds meer de verkeerde kant op, door de strijd tegen corruptie te dwarsbomen en door stokken in de wielen te steken bij de benoeming van de Roemeense corruptiejaagster Laura Kovesi als Europese openbaar aanklager.

In Polen komen er procedures tegen rechters die hun mond opendoen over problemen met de rechtsstaat of zaken doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie. ‘Verontrustende nieuwe ontwikkelingen’, noemt de nummer twee van de Europese Commissie, Frans Timmermans, dat. ‘Rechters moeten het recht hebben tussen te komen. Dat is essentieel voor de scheiding der machten’, beklemtoonde hij.

Hongaars premier Viktor Orban maakt het nog bonter. Hij lanceerde een campagne op de overheidswebsite waarin Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wordt afgebeeld als een van de vijanden ‘die Hongarije migratiequota opdringen’.

De woordvoerder van de Commissie sloeg hard terug naar dit ‘nepnieuws’ en hekelde de ‘idiote samenzweringstheorie’ die aan de basis ligt van de campagne. ‘Er is geen complot. De Hongaren hebben recht op feiten in plaats van fictie.’

Juncker is net als Orban lid van de Europese centrumrechtse EVP, waartoe ook CD&V behoort. Er was al veel gedoe in de partij over Orbàns Fidesz, maar tot nog toe hield de EVP de rangen gesloten. Daar kan nu verandering in komen. De voorzitter van de EVP, Joseph Daul, haalde al fel uit naar de leugens.