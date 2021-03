Orbans Fidesz-partij stapt uit centrumrechtse EVP-fractie

De Hongaarse premier Viktor Orban verlaat met zijn partij de centrumrechtse Europese Volkspartij. Hij vermijdt zo een gedwongen uitzetting.

Meer dan 84 procent van de leden van de EVP-fractie in het Europees Parlement keurden woensdagochtend een nieuwe interne procedure goed die het mogelijk maakt een of meerdere leden van een parlementaire groep te schorsen of uit te sluiten. De Hongaarse premier Viktor Orban kondigde daarop in een brief het vertrek aan van de elf leden van Fidesz uit de fractie. 'Dit is antidemocratisch, oneerlijk en onaanvaardbaar', zegt Orban.

Orban had er afgelopen weekend in een brief aan fractieleider Manfred Weber mee gedreigd de eer aan zichzelf te houden. Hij wilde de druk opvoeren op de politieke familie waartoe hij al decennia behoort. Zijn reputatie als stokebrand, autocratisch beleid en invulling van de rechtsstaat en democratie maakten zijn positie in de EVP onhoudbaar.

In de bredere partijkoepel was Fidesz al geschorst sinds maart 2019. De stemming van vandaag in de parlementaire fractie van de EVP zette de deur open naar het opschorten of bannen van de elf Fidesz-verkozenen in de fractie. Ze zouden niet meer kunnen deelnemen aan partijvergaderingen en stemmingen en zouden niet langer namens de EVP kunnen spreken. Ook bij de verdeling van parlementair werk zouden de Fidesz-verkozenen uit de boot vallen.

De EVP blijft, ook na het vertrek van Fidesz, de grootste politieke fractie in het Europees Parlement. Zonder Fidesz telt de EVP 176 Europarlementsleden. De sociaaldemocraten zijn met 145 leden de tweede grootste politieke formatie.

De stemming is een breuk met het verleden. De EVP wilde tot nu de dissidenten in eigen rangen niet te kijk zetten, uit angst voor het uiteenrafelen van het machtsblok.

De vraag is of andere partijen het Hongaarse voorbeeld volgen en opstappen uit de EVP. Die kans lijkt klein omdat slechts 15,9 procent van de EVP-fractieleden tegen het nieuwe opschortingsmechanisme stemden.