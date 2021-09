Orkaan Ida kan duurste klimaatramp ooit worden

Een brandweerman maakt de weg vrij na de doortocht van orkaan Ida in het zuiden van de Verenigde Staten. Hoewel Ida veel minder slachtoffers maakte dan orkaan Katrina in dezelfde regio in 2005, kan de economische kostprijs hoger uitvallen.

De voorbije vijftig jaar is het aantal rampen door extreem weer of de klimaatverandering vervijfvoudigd. Ook de schade neemt toe. Orkaan Ida, die de voorbije week het zuiden van de VS geselde, maakte zes slachtoffers, veel minder dan de verwoestende Katrina in dezelfde regio in 2005. Maar het wordt mogelijk de duurste ramp ooit.

Een rapport van de VN-organisatie WMO toont zwart op wit dat extreme weerfenomenen en klimaatverandering toenemen. De experts van de Wereld Meteorologische Organisatie legden een atlas aan van klimaatgerelateerde natuurrampen van 1970 tot 2019. Het aantal rampen vervijfvoudigde in die periode. Maar betere waarschuwingssystemen en crisismanagement leidden tot bijna drie keer minder dodelijke slachtoffers. De schade en dus de economische kostprijs van die rampen stijgt wel fors, tot 3.640 miljard dollar, of meer dan 3.080 miljard euro.

De afgelopen vijf decennia zijn wereldwijd zowat 11.000 rampen toe te schrijven aan noodweer en klimaat. Ze kostten iets meer dan twee miljoen mensen het leven. Het gros van de sterfgevallen (91 procent), deed zich voor in ontwikkelingslanden. De belangrijkste oorzaken voor sterfte de voorbije vijftig jaar zijn droogte (650.000 doden), stormen (577.000 doden), overstromingen (58.700 doden) en extreme temperaturen (bijna 56.000 doden). Andere natuurrampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn niet in het rapport opgenomen.

Het aantal sterfgevallen daalde in de voorbije vijftig jaar gestaag dankzij betere waarschuwingssystemen: van meer dan 50.000 slachtoffers per jaar in de jaren 70, tot minder dan 20.000 per jaar sinds 2010. Toch beschikt slechts de helft van de 193 WMO-leden over degelijke waarschuwingssystemen. Volgens de WMO is er nood aan betere meteorologische en hydrologische waarschuwingsnetwerken voor Afrika, delen van Latijns-Amerika en voor de eilandstaten in de Stille Oceaan en het Caraïbisch gebied.

De economische verliezen zijn gestegen van gemiddeld 49 miljoen dollar per dag in de jaren 70 tot 383 miljoen dollar per dag tussen 2010 en 2019. Volgens de WMO zijn stormen verantwoordelijk voor de grootste economische schade, gevolgd door overstromingen. Zeven van de duurste tien rampen van de voorbije vijftig jaar vonden plaats sinds 2005, met de orkaan Katrina dat jaar als duurste.

Ida en Katrina

De orkaan Ida, die vorig weekend hard toesloeg in New Orleans in het zuiden van de Verenigde Staten, kan Katrina van de eerste plaats stoten. 16 jaar geleden stierven in dit deel van de VS 1.800 mensen. De economische schade werd geraamd op 163,6 miljard dollar. Sindsdien zijn in en rond New Orleans dijken opgetrokken en andere infrastructuurwerken uitgevoerd, goed voor een investering van 14,5 miljard dollar. Die voorzorgsmaatregelen hebben het dodental bij orkaan Ida voorlopig kunnen beperken tot zes. Het stroomnetwerk in de regio raakte wel zwaar beschadigd.

Door de verwoestingen aan het stroomnet van Louisiana kunnen de economische kosten hoger uitvallen dan die van orkaan Katrina, zei Petteri Taalas, de topman van de WMO. Hij voegt er wel aan toe dat de eindbalans van de schade pas over een maand duidelijk zal zijn.

Europese hitte