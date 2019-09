Oud-voetballer Antwerp doodgeschoten in Amsterdam

De Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) is woensdagavond doodgeschoten bij een brandweerkazerne in Amsterdam. Dat bevestigt de politie van Amsterdam. Hij speelde onder andere bij de Belgische ploeg Antwerp. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen of hij een bekende van de politie en justitie is.