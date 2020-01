Overgangsperiode voor prins Harry en zijn echtgenote Meghan

In verband met de beslissing van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan om een stap opzij te zetten als vooraanstaand lid van de koninklijke familie, is overeengekomen dat er een overgangsperiode zal komen, zo heeft koningin Elizabeth II maandag bekendgemaakt.

De koningin zegt dat het crisisberaad van maandag over de 'toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin zeer constructief is verlopen'.

Het staathoofd zegt dat zij en haar familie 'volledig de wens van Harry en Meghan steunen om als jong gezin een nieuw leven te creƫren'. 'Alhoewel we er de voorkeur hadden aan gegeven dat zij full-time werkende leden van de koninklijke familie zouden zij, eerbiedigen en begrijpen we hun wil om als gezin een meer onafhankelijk leven te lijden terwijl zij een waardevol deel van mijn familie blijven', zegt de koningin.

Zij herinnert eraan dat Harry en Meghan duidelijk hebben gemaakt in hun nieuw leven niet afhankelijk te willen zijn van publieke middelen.

'Daarom is overeengekomen dat er een overgangsperiode komt waarin de hertog en hertogin van Sussex hun tijd zullen verdelen over Canada en het Verenigd Koninkrijk', verduidelijkt Elisabeth II.

'Voor mijn familie zijn dit complexe zaken om op te lossen en er is nog meer werk in het verschiet. Maar ik heb gevraagd dat er in de komende dagen finale beslissingen zullen komen.'