Oxfam onderzoekt 26 nieuwe incidenten

Oxfam heeft dinsdag bekend gemaakt dat het 26 nieuwe gevallen van ongepast seksueel gedrag onderzoekt. Die zijn gerapporteerd na de onthullingen over misbruik door sommige medewerkers na de moordende aardbeving van 2010 in Haïti.

Voor een Britse parlementscommissie legde Goldring uit dat het in zestien van die 26 gevallen over mensen gaat die in internationale programma's van Oxfam werken. De topman verontschuldigde zich voor zijn aanpak van de affaire. Ook andere bestuursleden van de NGO zeiden beschaamd te zijn over wat is gebeurd.