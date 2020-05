'Pandemie doet ongelijkheid tussen landen nog toenemen'

De groeilanden en de minder ontwikkelde landen zijn een pak kwetsbaarder voor de door Covid-19 uitgelokte economische orkaan dan het rijke Noorden. Met een nieuwe globale crisis als resultaat.

We zijn hier in het noorden te veel bezig met 'ons' virus. Volgens Barry Eichengreen, hoogleraar economie en politieke wetenschappen in Berkeley, kan de pandemie leiden tot een 'nog grotere globale crisis in het zuiden'. De armoede en de ongelijkheid zullen nog toenemen. Ook de VN-organisatie voor ontwikkeling UNDP spreekt van een 'systemische ontwikkelingscrisis'. De lageloonlanden zijn heel kwetsbaar voor de pandemie.

Eichengreen sprak deze week bij de denktank Bruegel over de gevolgen van de pandemie voor de groeilanden. Die voelen nu al de gevolgen. In het eerste kwartaal is de uitstroom van kapitaal er vervijfvoudigd. De wereldhandel stuikt dit jaar met 32 procent in elkaar. Bij de crisis van 2008 bleef de klap beperkt tot 12 procent. De geldtransfers uit onder meer toerisme en ontwikkelingshulp zullen wellicht 110 miljard dollar minder opleveren. De prijs van grondstoffen zoals olie zit in vrije val.

Gezondheidszorg

Maar de groeilanden zijn goed voor 60 procent van de wereldeconomie. Als zij vertragen, zet dat een rem op de planeet. Volgens de UNDP speelt de gezondheidszorg een rol bij het bepalen van de weerbaarheid tegen de pandemie. België beschikt over 62 hospitaalbedden, 33 artsen en 111 verpleegkundigen per 10.000 mensen, Cambodja slechts over acht bedden 1,7 artsen en en 10 verpleegkundigen. In Zuid-Soedan is er, zoals in de meeste Afrikaanse landen onder de Sahara, nauwelijks gezondheidszorg, laat staan beademingstoestellen.

Ook de digitale kloof is belangrijker dan ooit. 6,5 miljard mensen of 85,5 procent van de wereldbevolking hebben nog altijd geen toegang tot stabiel breedbandinternet, wat thuiswerk of digitaal onderwijs onmogelijk maakt.

Het ontbreken van een sociaal vangnet of een degelijk loon vergroot de kwetsbaarheid. Meer dan 40 procent van de wereldbevolking heeft geen enkele sociale bescherming. Een op de vier werknemers verdient hooguit 3,2 dollar per dag. een op de tien zelfs maar 1,9 dollar, zeker in Afrika. Ook de afhankelijkheid van toerisme-inkomsten, ontwikkelingshulp of andere transfers maakt landen kwetsbaar.

Schuldenprobleem

De groeilanden en de minder ontwikkelde landen gaan daardoor minder makkelijk uit het dal kruipen. 'Ze hebben naast zwakke gezondheidssystemen geen schulden in eigen munt, weinig internationale reserves en een beperkte ruimte op hun begroting', benadrukt Eichengreen. 'Bovendien zal de globale vraag zwak zijn en worden de toeleveringsketens korter, met meer gebruik van artificiële intelligentie voor de assemblage.'

De coronacrisis zal tot een wereldwijde stijging van de overheidsschulden leiden. Maar de politieke sturing van de G20, het overleg van de belangrijkste groei- en industrielanden, ligt op apegapen. Het multilaterale overleg is door de Amerikaanse president Donald Trump aan de ketting gelegd en de geopolitieke verhoudingen staan op scherp.

Ditmaal zal een schuldverlichting of -kwijtschelding, in tegenstelling tot bij de economische crisis van 2008-2009, wel nodig zijn. Barry Eichengreen Hoogleraar economie Berkeley