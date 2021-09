Parijs schiet in Franse colère na verlies miljardencontract

Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de VS en Australië terug. Het protesteert daarmee tegen het schrappen van een miljardencontract.

'Op vraag van president Emmanuel Macron heb ik onze ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië onmiddellijk teruggeroepen voor overleg', zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vrijdagavond. De demarche was een reactie op het nieuwe bondgenootschap dat de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk deze week sloten.

Frankrijk reageerde woest op het initiatief omdat het bondgenootschap gaat werken aan de bouw van een Australische vloot onderzeeërs met nucleaire aandrijving. Daarmee wordt een streep getrokken door een Frans contract voor de levering van dergelijke toestellen. Het overheidsbedrijf Naval Group had in 2016 een contract van 75 miljard euro gesloten voor de levering van 12 onderzeeërs aan Australië.

Donald Trump

'Dit is een mes in onze rug', zei minister Le Drian donderdag. En hij vergeleek de Amerikaanse president Joe Biden met diens voorganger: 'Deze brutale, unilaterale en onvoorspelbare beslissing doet me heel hard denken aan Donald Trump.' Ook de Europese Commissie reageerde misnoegd op het nieuwe bondgenootschap, waarvan het niet op de hoogte was.